鰂魚涌海濱多用途活動中心明年底完工　部分空間24小時對外開放

聖雅各福群會獲太古基金撥款港幣1,500萬元，贊助發展及營運一個位於鰂魚涌海濱的社區休憩空間，項目正式命名為「舍區」（Quarryside），預計於明年底完工。「舍區」將提供一座一層高的多用途活動中心及開放式草坪供社區人士使用，部分空間將會24小時對外開放。



太古基金是次贊助為期三年，主要用作資助社區休憩空間運作。項目將於鰂魚涌海堤街附近一幅面積約3,740平方米的閒置地皮上，興建一個社區主導的活力空間，開放予公眾休憩使用。太古地產亦支持是次計劃的設計、建築工程及為未來運作提供意見。是次社區休憩空間計劃獲發展局的「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃支持，批出撥款港幣6,000萬元，用以支付項目的建築工程費用。

為慶祝項目順利開展，發展局、聖雅各福群會、太古基金及太古地產的代表今日（24日）在社區休憩空間工程位置進行動土儀式。（聖雅各福群會提供圖片）

項目正式命名為「舍區」（Quarryside），包含休憩空間屬於鰂魚涌、並為該區所建的含義。為慶祝項目順利開展，發展局、聖雅各福群會、太古基金及太古地產的代表今日（24日）在社區休憩空間工程位置進行動土儀式。

設寵物友善配套設施

項目將於2022年底竣工，屆時將提供一座一層高的多用途活動中心及開放式草坪供社區人士使用，部分空間將會24小時對外開放，草坪及建築物內的多用途活動室將用來舉辦一連串定期活動及大型重點活動，活動主題圍繞促進港島東社區的藝術文化發展、可持續發展和創意理念，並推廣區內豐富歷史文化傳統。「舍區」內的多用途活動室及場地將會開放予本地社區團體及非牟利組織申請使用，空間內亦設有寵物友善配套設施，為動物愛好者與毛孩提供另一個休憩空間。活動計劃會以多元化的形式和主題舉行，例如運動課程推廣身心健康；傳統手工藝工作坊及展覽鼓勵社區人士間的交流；設計思維工作坊及大型社區活動如主題市集、環保升級再造活動，亦可吸引大眾參與其中。

聖雅各福群會獲批的短期租約海濱用地面積約3,740平方米。（聖雅各福群會提供圖片）

聖雅各福群會執行委員會副主席李民斌表示，是次項目將以社區參與為主導的形式促進社會互動，改善社區關係。發展局局長黃偉綸表示，政府近年推動海濱發展不遺餘力，一直與海濱事務委員會透過「先駁通、再優化」的模式，爭取盡早釋放更多海濱用地，供市民享用。而「舍區」項目正是非政府組織、私人企業及政府三方合作推動的成功例子。

計劃預期興建一層高的多用途活動中心，並開放草坪予市民使用。（聖雅各福群會提供圖片）

太古集團慈善理事會主席賀以禮形容，項目理念完全切合「信望未來」計劃所提倡為社區帶來希望和正面影響的目標，尤其欣賞聖雅各福群會計劃與其他非政府組織合作，開放場地供不同團體舉辦各式社區活動，有助加強社區連繫，為社會帶來長遠益處。而太古地產行政總裁彭國邦表示，「很高興能運用我們的經驗和知識，就這個社區休憩空間的設計和興趣作出貢獻」。海濱事務委員會主席吳永順則表示，委員會一直以駁通整個維港海濱為目標，這次有賴發展局的資助計劃，聖雅各福群會及太古集團慈善信託基金因地制宜，促成「舍區」項目的出現，為市民帶來更多在海濱互動和休憩的機會，亦為社區提供一個舉辦文化藝術和節慶活動的場地。