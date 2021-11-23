視障人士觀塘海濱陸地划直立板　打破身體局限池中享樂趣

直立板、獨木舟......近年不少港人興起玩水上活動，但對一班傷健人士來說，要出海並非易事。「盲人觀星傷健營」繼去年首辦「網上星空導賞」後，今年亦繼續有一系列海陸空無障礙活動。在早前舉行的水上共融日中，主辦單位將水上活動的場地移師到觀塘海濱花園外的陸地，一班視障人士在海風吹拂下，打破身體、地域和天氣的局限，透過水池體驗獨木舟和直立板，享受水上活動帶來的自由和樂趣。



近年不少港人愛玩水上活動，但對一班傷健人士來說，要出海並非易事。（呂諾君攝）

於2010年創立的「盲人觀星傷健營」，是由香港傷健共融網絡主辦的大型傷健共融戶外活動，並由來自不同機構、非牟利團體等的義工隊組成籌委會合作推動。活動希望透過觀星、觀日出等作為平台，凝聚傷殘及健全人士一同感受星空和大自然的美妙。去年觀星營因為疫情移師網上，今年回歸實體形式，自11月起舉辦包括天文觀星夜、真人圖晝館、導盲犬體驗、共融音樂會和網上星空導賞等的活動。「水上共融日」則希望以循序漸進的方式，幫助視障人士認識與適應新鮮的運動環境。

視障參加者上了直立板後，教練會先扶着他們的手，感受划槳的力度和方法。（呂諾君攝）

活動當日，一班參加者來到觀塘海濱、橋底下的空地。他們先是在教練的指導下，「腳踏實地」做好熱身和練習划槃等動作，之後便穿上救生衣，排好隊預備「出海」。這個模擬「出海」的體驗，是在一個約3米乘2米的水池內進行的，水深大約至成人的小腿中央。只見參加者輪流由地面跪上在水面的直立板，再小心翼翼地站起身子，穩定後便從義工手上接過船槳，嘗試划向不同方向。

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「睇唔到嘢之後先鍾意玩戶外活動」

雖然池水並不算深，但偶然微風吹過或是參加者晃動身子，都會掀起波浪。其中50來歲的阿滿表示，平日較少接觸水上活動，亦不懂游泳，第一次玩直立板感覺很好玩，「上到去唔係好『浪』所以都冇咁驚，如果有人同埋我一齊去，可能都夠膽出海玩。」多年前因患上「RB眼」（視網膜母細胞瘤）的阿滿，現時已失近乎完全失去視力。「細個睇到嘢，結咗婚都仲睇到嘅，係到呢年先係咁，醫生話係遺傳。」

阿滿指，起初亦對要用「盲公竹」感到不習慣，但視力變差之後，她的人生也有一些好的轉變，「有義工帶就會周圍去，係睇唔到嘢之後先鍾意玩戶外活動。」她表示，年輕時忙於上班和照顧家庭，過了中年後反而活躍於踏單車、跑步等不同活動，「睇唔到嘢都要接受㗎啦。」她說。