荒廢茶樓藏60年手雕鳳凰木壁畫　老街坊揭東主一家38年前死於空難

在深水埗北河街一角，有一間樓高兩層、已已丟空近40年廢棄茶樓，最具辨識度便是大堂樓梯旁一塊刻有鳳凰的木壁畫。據知，人手雕刻的木壁畫早於茶樓開業留存至今，已有60年的歷史。茶樓的故事不只歷史悠久的鳳凰木壁畫，有老街坊透露，第二代東主一家在一次震驚國際的空難事故中撒手人寰，茶樓隨即丟空，變成廢墟。近年茶樓被政府收回，由於所在大廈為鹹水樓，不時有政府工人進出茶樓進行維護工程。

有保育人士建議政府可參考藝發局，如昔日在油麻地將丟空物業改建為活化廳／碧波押的做法，利用這丟空物業推廣社區藝術和歷史文化，將藝術帶入舊社區。



茶樓門外是具年代感的鐵閘。現時，茶樓外部被鐵鏈鎖住，閘外有茶樓酒家字眼，惟茶樓的名字卻被剪去。消失的名字，令這個丟空多年的茶樓蒙上多一層神秘面紗。原來這間茶樓名為「得喜」，居於附近唐樓多年的老街坊安叔在旁說道。

安叔指，茶樓被政府收回後，名字便被剪走，至今也只有區內的老街坊依稀記得茶樓名字。提起得喜茶樓酒家，安叔便憶起附近種種舊事，他指大廈早於1963年落成，第一代茶樓名為百祥大酒家茶樓，與所在大廈同名。後來業主決定把茶樓遷到旺角營業，原址則易手予他的朋友，後來成為得喜茶樓酒家東主，但酒家是租還是賣，安叔也不知道，「如果係租嘅，咁得喜東主走咗，舊業主都會返嚟接手，但咁多年都無，𠵱家都畀政府收返啦」。

難忘舊茶樓獨有人情味：啲熟客都有固定位

當年得喜茶樓酒家生意興隆，安叔表示，自己也是熟客之一，「佢啲嘢食都唔錯㗎，環境都幾好，仲係舊時啲茶樓咁，有個人捧住啲點心叫買，同有痰罐提供」。令安叔難忘的是當年獨有的人情味，現時已買少見少，「得喜主要做附近啲街坊生意，啲熟客基本都有固定位，如果有街外人嚟，部長嗰啲都會份外留意」。和安叔傾談期間，亦有附近街坊加入對話，同樣表示昔日得喜的食物味道不錯，「啲嘢係幾好食嘅，但佢啲茶就差啲囉，唔夠熱，凍凍地」。

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茶樓東主一家出遊 遇難一去不復返

茶樓之所以荒廢多年，源於東主一家的不幸故事。1983年，東主一家難得出遊，竟一去不復返，東主一家乘坐大韓航空007號班機從美國飛回韓國時，卻被當時的蘇聯誤認是美國偵察機，向其發射飛彈，客機被擊中，機上269人包括乘客及機組人員全數罹難。事件當年轟動國際，根據1983年9月4日的香港工商日報報道指，有14名港人死於這次空難，相信東主一家亦包括在內。安叔指，附近不少老街坊均知悉事件，當時他亦是從街坊口中得知東主一家罹難。

根據1983年9月4日的香港工商日報報道指，有14名港人死於這次空難，相信東主一家亦包括在內。

老街坊目擊茶樓對出馬路發生恐怖交通意外

得喜茶樓酒家東主一家不幸罹難後，附近亦發生不少意外，流傳下變成街坊之間的都市傳說。安叔提到，其妹生前是茶樓附近的報紙檔檔主，24小時全天候營業，而安叔亦居於區內唐樓，時常協助妹妹看報紙檔。

有一次，安叔便在報紙檔目擊一宗恐怖交通意外，至今談起仍猶有餘悸。他指意外導致一人死亡，而死者便是一街之隔的冰室員工，「當時個後生仔衝紅燈，之後就畀啲車撞到，拖行咗一段路。本來司機都唔多為意，係附近街坊一邊大叫，叫司機停車，佢先知撞到人」。此時，被撞到的年輕人竟突然站起來，還打電話給冰室老闆請假，冰室員工馬上跑出店外查看及報警，「我當時見到個後生仔塊面爛晒，送咗入醫院之後，中午就不治」。

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保育人士倡改建物業 推廣社區藝術及歷史文化

茶樓荒廢多年，不時傳出鬼怪之說，例如有說茶樓內的一個綠色門升降機底部，曾發現有人頭。但隨着時間流逝，這些鬼怪之談也都成了街坊之間的集體回憶。茶樓東主離世後，再無人打理物業，便被政府收回用地。現時茶樓外部已被安裝紅色鐵杵，以鞏固建築物，入口放有政府物業告示牌，內部空間則猶如工地，不少地方包括歷史悠久的鳳凰木壁畫也被人寫上清拆的字句。

全文保育行動發起人袁智仁指，根據街坊所言，政府已丟空物業接近40年，茶樓亦是區內的社區集體回憶。他建議政府可參考藝發局，如昔日在油麻地將丟空物業改建為活化廳／碧波押的做法，利用這丟空物業推廣社區藝術和歷史文化，將藝術帶入舊社區，亦可成為街坊的聚腳點，緩解舊區公園和社福設施不足的問題。