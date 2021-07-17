自2014年西港島線通車，西營盤區內出現了不少變化，昔日寧靜的社區有不少新式店舖進駐，但其實區內仍蕴藏着豐富的香港舊文化和歷史，平日容易被人忽略。

一班參加了「香港時地人」社區計劃的參加者，經歷了八堂室內課堂、兩次戶外考察之後，為西營盤度身訂造了一個社區旅行團，用上「新與舊」、「自然與人工」等主題作強烈對比，在約300米的路程中，帶領街坊走盡區內建於不同時期的特色景點，見證超過100年間的歷史變遷。



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由何鴻毅家族基金贊助、「城市日記」主辦的「香港時地人」社區計劃，利用新聞學、生態學、文學和敘事治療，讓參加者發掘和書寫自己的社區故事。由2019年開始至今，計劃已培訓出約30名「社區達人」，並協助他們以不同形式分享社區故事，促進社區的共融和交流。

名為「經300米走過100年」的社區漫遊，起點由建於1936年的佐治五世紀念公園出發，參加者除了可欣賞特色「石牆樹」，亦需要利用「五感」完成遊戲；之後會走到有「高街鬼屋」之稱的西營盤舊精神病院。該處最早期是一個護士宿舍，後來被改建成精神病院，因曾經是日軍屠殺的刑場而流傳很多鬼故事，現時則已成為了社區綜合大樓，除去陰森恐怖的感覺，該處仍保留了極為罕有的花崗石立面，大樓的巴洛克式地標建築顯得相當優雅。

（左起）「香港時地人」參加者Sunny、項目統籌朱雋穎、參加者Helen和Angee。（呂諾君攝）

導賞團亦會行經西營盤街市、正街街市、有170年歷史的歌德式教堂「救恩堂」、第二街公共浴室等。採訪當日，負責帶團的參加者Sunny也帶記者前往了一個位於鬧市中的「小廢墟」，該處是一個荒廢多年的舊式劏房，現時仍殘留着舊日的傢俱、日曆等，從中可看到過往居民的生活痕跡。此外，又參觀了建於樓梯之間、位於常豐里的「福德祠」。據了解，從前每300米就有一間福德祠，居民生病時會來到祈求，並會於土地誕、盂蘭勝會期間有慶祝和祭祀儀式。

除了導賞團，計劃還包羅了敘事治療、新聞入門、生態文學導賞和香港城市生態多個方面，導師包括有香港大學比較文學系助理教授余麗文、註冊社工及敘事治療導師何銀菊。據她們指，敘事治療可以考助參加者梳理自身情緒，在對外探索前先安頓心靈；她們又會要參加者學習欣賞文學中的生態描寫和學習撰寫生態筆記。

現為社工的Sunny指，參加活動後有助他從多角度認識社區，「原來九龍公園唔算好大，都可以有自己嘅生態系統。」參加者Angee則認為最大得着是認識到來自五湖四海的朋友；讀生物學科出身的Helen就指，以生態文學的角度認識社區對她來說很新穎，同時也發掘到自己「講故仔」的能力。

「香港時地人」畢業展



日期：2021年7月22日（四）至8月5日（四）(逢星期一休館)

時間：中午12時至7時

地點：銅鑼灣恩平道54號唐五樓

查詢：hkfacesnplaces@gmail.com

