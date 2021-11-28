疫下生意急跌　新移民出身連鎖酒吧老闆堅持派米回饋社會

疫情令基層生活更形困苦，有酒吧業與非政府組織合作，向單親及低收入家庭派發白米及福袋，並招募員工當義工，親自托米上樓探望獨居長者，有酒吧老闆毫不諱言是新移民出身，靠自身打拚起家，即使生意最差跌至昔日的一至兩成，亦希望回饋社會，「見到低收入家庭啲媽媽最後生得廿零歲，希望盡量幫到佢哋。」



香港社區組織協會今日（28日）聯同太平洋酒吧代表在深水埗的辦事處，向大約1,000戶居住劏房的低收入家庭、單親媽媽及長者派發5公斤白米及福袋。（莫家文攝）

香港社區組織協會今日（28日）聯同太平洋酒吧代表在深水埗的辦事處，向大約1,000戶居住劏房的低收入家庭、單親媽媽及長者派發5公斤白米及福袋，其中52戶為居住籠屋，板間房的體弱長者，獲義工托米上樓探望，親自送至其手上。現場所見，逾七成領取白米的人士均為媽媽，她們一手提着手推車及一手拖着年幼子女到場登記，亦有剛失業的爸爸或單身人士領米，排隊人龍擠滿升降機大堂。

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受助家庭稱社協派米如及時雨

其中一位受助單親媽媽李小姐表示，與五歲兒子以月租4,300元租住旺角一個套房單位，由於要獨力照顧兒子的關係，無法擔任全職工作，只能趁兒子上幼兒園期間的5小時空檔，在旺角排檔擔任兼職養家，收入足襟見肘，她坦言事事以兒子為先，自已兩年無買衫，亦盡量滿足兒子日常所需，惟生活迫人，很多開支均要節衣縮食，「出面食嘢貴，喺屋企煮唔會出街食，買菜特登揀喺傍晚時分買10蚊三份個啲。」

單親媽媽李小姐為照顧5歲兒子起居生活，只能靠兼職維生。(莫家文攝)

另一位受助人梁小姐表示，一家四口租住一房一廳的劏房單位，任職廚房水吧的丈夫因裁員失業，於是出來兼職侍應，每周三至四天，靠她月入數千元加上儲蓄應付日常生活開銷，她指平日買一包8斤的食米，動輒80至90元，社協派發白米予有需要人士，正好是及時雨。

曾與家人居60呎板間房 靠努力發展出酒吧事業

發起慈善派米的太平洋酒吧創辦人陳威，稱五手前開始與社協合作派發物資，以往亦有曾與其他非政府組織合作派米予長者，並由最初派發合共400包，逐年增加至今年的2,000包，服務地區包括元朗、天水圍、觀塘、油麻地、大角嘴、荃灣、香港仔、深水埗及屯門等，部分地區會由酒吧員工自發當義工，親自上門送米、棉被、超巿券等物資至目標家庭或長者手上，他今年尤其發現低收入家庭之中，20多歲嘅年輕媽媽所佔比例不低，估計與疫情影響各行各業有關。「零售、酒店、餐飲業都有問題，以我為例，去年最差嗰陣生意只係得平日一至兩成，遇上有客人故意唔掃安心出行，畀警員發現停業14日，我哋仲要特登請個人返嚟喺門口查證。」

雖然生意大減，但他強調不會省減慈善開支，直認自己是新移民來港出身，曾與家人委身於一個只有60呎的板間房內，與其他房客共用廚廁，慢慢靠自己努力才慢慢發展出酒吧事業，於是想回饋社會，「好多行業開工不足，但巿面價格無減到，長者或者新移民家庭特別艱難，希望可以盡量幫到佢哋。」