安心出行｜強制掃碼前線把關不一　社協憂無家者留機構電話難追蹤

昨日（11月1日）起進入政府場所、公共街市等必須先掃瞄「安心出行」二維碼，不少無家者沒有智能電話，當局指將彈性安排。社區組織協會幹事陳仲賢今日（2日）指，昨日曾與無家者測試沒有「安心出行」可否進入政府處所，惟發現前線人員把關準則不一，有壁球場職員稱只得65歲人士可豁免；亦有街市即使填表時漏空電話一欄，仍獲許進入。

對於政府指沒有電話的無家者，可填上社福機構的電話號碼。陳仲賢指，由於無家者流動性大，填社福機構電話號碼核實身份就有困難，「幫到佢入場，但真係將來搵唔搵到人就有啲擔心」。



▼11.1食環署街市及熟食市場強制掃瞄安心出行首日▼



+ 12

陳仲賢今日於港台節目《千禧年代》中指，昨日與無家者嘗試進入不同處所，包括壁球場、街市、門診。當中有人是沒有智能電話，亦有人是沒有任何電話。他指，觀察發現部門前線職員判斷各有不同，如壁球場職員指65歲才可獲豁免，拒無家者進入；社署等中心則容許無家者以填表代替。惟有無家者進入街市前填表時，即使沒有填上電話號碼亦獲放行。

陳又指，昨日未有收到太多求助，亦「無咩人打嚟查詢」。對於無家者可填上社福機構的電話號碼，他坦言政府未與其所屬社福機構溝通過，擔心「要搵一輪資料，咁多個社工負責，未必可以即時在場核實。」他擔心將來如嚴格執行核實電話等程序，會出現困難。

▼11.1進入醫院掃瞄安心出行首日▼



+ 8

促市民重返相同場地可豁免重覆核實

對於是否需政府協助無家者購買電話？陳仲賢認為，如單靠民間力能可收集到的電話數量不多，「如果一半（無家者）都要750部」；加上無家者經常面對偷竊問題，「係咪做到唔見一部就俾一部呢？」他建議，政府應增加資源，教導市民使用安心出行；並認為如市民已經核實過身份，「去返同一場地係咪可豁免做複雜核實程序？」陳又指，每個部門一樣前線員指引不一，亦須要改善。

方保僑︰建議製作長者版安心出行

資訊科技商會榮譽會長方保僑在同一節目中指，「安心出行」實際不難用，不過對長者及傷殘人士有困難。他提議可製作長者版，「好多網購平台都有簡易版，例如字大隻啲」；而簡易版亦可只保留主要功能。他又指，相信簡易版和正常版可在同一個程式內。