南豐紗廠「編織生活節」　匯市集、工作坊、演唱會元素於一身

地標式保育項目南豐紗廠自2018年開幕以來，策劃多個標誌性文創及學習體驗，而第二屆「WeWeave 編織生活節」將於明天和後天起一連周末（12月4及5日）在廠內舉行，當中會以文化藝術、人文、社區和本地音樂元素穿針引線，屆時將有市集及工作坊活動，也有一眾本地唱作歌手包括周國賢、岑寧兒、R.O.O.T Duo、石山街等傾力演唱，希望參加者親身體會獨有的文化生活。



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社企為有需要人士訂造無障礙服裝

來到充滿節日氣氛的12 月，「WeWeave 編織生活節」精心安排一系列慢活工作坊讓大眾放慢腳步、活在當下。愛好編織的訪客可以參加「Macrame 拼色掛飾班」，了解古老特色編織技巧；注重身心靈的人則可參加「Self-Love 聲頻療癒旅程」，以療癒聲頻善待自己；也有「扎染工作坊」，鼓勵大家將舊衣服升級再造；「ROOOT x Greentale聖誕樹枝花環工作坊」則讓參加者親手製作環保聖誕裝飾，打造出獨一無二的綠色聖誕。

此外，屆時將有雲集眾多人氣小店及網店的文創市集，特色產品種類廣泛，涵蓋布藝家品、環保服飾、手作飾物、家居裝飾、綠化植物、手工護膚品及茶葉美酒等。而今次南豐紗廠亦特別邀請專門為長者、殘疾人士或有需要人士度身訂造無障礙服裝的本地社會企業睿程，以及鼓勵實現創意想法的非牟利機構 MakerBay參加市集，鼓勵大家購物同時亦可回饋社會，帶來別具意義的市集。

岑寧兒、周國賢等歌手親身演出

南豐紗廠創辦人張添琳小姐表示：「疫情稍為緩和之下，我們每個人都以最大努力適應新環境，南豐紗廠希望帶領各位在這個滿載人情和故事的地方，以音樂藝術為針線，於『WeWeave 編織生活節』與訪客一起放慢腳步，編織生活、感受生活、享受生活。」

在「WeWeave 編織生活節」中，一眾本地唱作歌手將以不同組合形式親身於紗廠演出，包括周國賢與新晉樂隊 Zpecial率先在12月4日以 band sound 細訴人生感悟；也有R&B 新星 Gareth.T與 Moon Tang、Manson張進翹與Jamie章尾而、石山街更會夥拍 JNYBeatz等等。在12月5日，則有「治癒系」歌手岑寧兒以清澈溫婉歌聲撫慰心靈，也有歌手吳林峰與陳嘉、R.O.O.T Duo等等，為兩天節目畫上圓滿句號。