疫下Pizza Hut辦學院聘精神病康復者　學員：最愛整至尊薄餅

新冠肺炎疫情持續多時，經濟受挫之下，對弱勢社群的影響尤其顯著。根據政府數字，今年失業率一度創17年來高位至7.2%，惟有調查發現，疫情下受訪的殘疾人士及長期病患者，正在失業或待業的便有41%。有見及此，連鎖食肆Pizza Hut早前與浸信會愛羣社會服務處合作舉辦薄餅學院，希望運用在餐飲業上的專長，透過工作培訓為復元人士提供工作機會，讓他們掌握實用技能、發揮所長並投入工作，長遠而言則希望去除大眾對復元人士的標籤和歧視，達至社區共融。



Pizza Hut早前與浸信會愛羣社會服務處合作舉辦薄餅學院，希望運用在餐飲業上的專長，透過工作培訓為復元人士提供工作機會。（呂諾君攝）

薄餅學院於本年首次舉辦，Pizza Hut早於5月時開始招募學員，不設年齡限制或門檻，主要對象為精神病康復者。是次計劃取錄了12位由20至60歲皆有的復元人士，一班學員首先需於課堂上學習營運標準、食物衞生安全及職業安全，然後被分配到10間Pizza Hut分店、接受每星期大約12小時的在職技術培訓，以循序漸進的方式掌握不同的技巧，包括處理食材、準備麵糰以及製作薄餅、意粉、小食等產品。

為了讓學員更容易融入工作環境，Pizza Hut安排了前線及後勤員工，成為學員的夥伴和導師，並提供二對一指導，另一方面，浸信會愛羣社會服務處亦為協助是次計劃的Pizza Hut 義工提供培訓，加深他們對精神疾病的了解，掌握與復元人士溝通和相處的技巧。經過數月時間，今次參加的12位學員均成功完成整個培訓計劃，並通過技能考核，而Pizza Hut亦按他們的興趣及評估，取錄了當中8位學員，他們會於12月正式開始兼職工作。

製作薄餅帶來滿足感及增強自信心

其中一名中年學員Windy，康復至今已約8年，期間曾嘗試不同的兼職工作，唯獨對烹飪最感興趣，「可以好專心去做一件事，唔會諗其他嘢......對住啲食物開心啲」。她表示，在培訓計劃過程中一星期上班3日、每次4小時，起初的難度在於要將薄餅的不同配方，如配料份量、厚批還是薄批等等牢牢記住，幸有同事將配方拍照後傳了給她，讓她在家中也可隨時溫習。

成功學習製作薄餅為Windy帶來了滿足感，亦增強了她的自信心，Windy稱，眾多款式中她最喜歡弄「至尊薄餅」，「因為多配料，可以考記性！」而在培訓期間，Windy認識了很多同事，幸有他們的耐心指導，Windy亦感與他們相處融洽，擴闊了自己的社交生活圈子，她希望亦有信心之後可以投放更多時間工作。

浸信會愛羣社會服務處代表李曉媚（左）、Windy（中）和香港及澳門Pizza Hut及PHD總經理丁尉雁（右）。（呂諾君攝）

香港及澳門Pizza Hut及PHD總經理丁尉雁（Lix Ting）指，計劃希望能讓弱勢人士透過「整pizza」建立信心。她坦言，公司是首次舉辦這類計劃，起初也不知道如何開始，訓練時也有遇到困難，如有些學員很快忘記學了甚麼，但當義工們放慢速度教、學員習慣後，熟習速度卻是「快到撳都撳唔到」。丁表示，對每個學員的表現都很滿意，指他們連洗手過程都比任何一個員工更認真，又指希望將來能繼續舉辦同類型計劃，下一步或會考慮讓學員嘗試擔任文職工作。

嘆精神病患者易被污名化

浸信會愛羣社會服務處代表李曉媚（Idy Li）則表示，不時有關於精神病患者的負面新聞報道出現，他們容易被社會污名化，但其實不應「一竹篙打一船人」，如今次參加計劃的學員全部已經康復多年。李又指，香港的僱主普遍對僱員要求很高，重質、重量之餘，更期望僱員在短時間內熟習工作，容易令復元人士卻步和放棄；對比其他同類型培訓計劃，薄餅學院能錄得100%完成率是相當理想的成績，認為在於僱主有給予一定程度的彈性和包容，而期間社工與店舖同事和僱主亦有保持良好溝通，才令今次計劃成功。