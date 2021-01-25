港童精神科求診數字增三成　中五女生：我最想同個世界請假

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-25 00:00

去年社會動盪再加新冠疫情來襲，令港人情緒長期處於繃緊狀態。精神科專科醫生張美玲提到，近月青少年求診人數急增，情況並不樂觀。由2012年起，香港青少年自殺率連升五年，至2019年方有回落趨勢，比起肺炎病毒，林醫生更擔心情緒問題在社會上散播開去。有升小三的學生因疫情而「成日唔瞓覺，驚屋企會爆炸」，亦有中學資優生對復課後的評估而擔憂萬分，壓力大得稱「想同個世界請假」。

精神科專科醫生張美玲提到，近月青少年求診人數急增，情況並不樂觀。（黃景洪攝）

自2019年以來，港人緊繃的情緒一直鬆弛不下，由初頭的社會運動到後來的抗疫途上，大家如拉緊的橡筋般，苦無放鬆空間。精神科專科醫生張美玲表示，疫情初期人人自危，亦是診所最靜的時候，「6月嘅時候（求診人數）多啲，9至10月最多」，求診的青少年人數與6月前比較增加三成，並有上升趨勢。

四波疫情先後來襲，市民不斷為口罩、消毒用品，甚至紙巾而奔走，恐慌情緒持續在社區散播，而絕大部分青少年因學校關閉，被迫留在家中上網課，出門的機會相應減少，電視和父母自然就成為他們與外界接觸的窗口。

張醫生以橡筋比喻精神壓力，「橡筋鬆咗咁耐，一拉就好緊嘅話，就有機會斷」。（黃景洪攝）

小三學童：好驚屋企會爆炸

螢幕上播着工人搬運屍體的畫面，平時最可靠的爸媽剛搶購物資回家，緊張的神情令升小三的德仔（化名）都擔心起來，甚至開始出現焦慮、強迫行為等症狀，嚇得爸媽在去年6月帶他向精神科醫生求診。張醫生憶述，當時德仔「成隻手紅晒」、「又成日唔瞓覺，驚屋企會爆炸」。

張醫生於是和德仔促膝長談，發現他對疫情顯得焦躁不安，「一個鐘就走去洗兩三次手，好怕人掂佢任何嘢，人哋拍佢膊頭都好驚，試過唔敢坐落張凳到，因為張凳污糟，工人姐姐坐過。」洗手洗到雙手通紅是顯著的焦慮徵狀，但病毒又和爆炸有何關聯？要解開德仔的心結，張醫生的唯一辦法就是要找出他的心魔。

原來德仔有個就讀六年級的家姐，二人在家上課的時間充裕，一有時間就會嬉笑玩樂，「同家姐玩得好開心，口水就噴咗落電腦鍵盤，咁德仔就好驚，因為佢覺得疫情下，飛沫好危險會致病，就問家姐點算。」家姐的思路十分正路，提議向鍵盤噴曬消毒酒精再抹乾，感染風險就此解決。「但去到夜晚，德仔就瞓唔着覺啦，佢話媽媽同佢講過，電器濕水就會爆炸。」

德仔的壓力由2019年社會事件後，一直累積上去，疫情爆發後更就更為嚴重。（黃景洪攝）

社運疫情壓力累積

冰凍三尺，非一日之寒，在求診初期，張醫生着德仔畫一張畫，他交上的畫作滿是紅藍相間的燈號、正噴藍色水劑的水炮車、前面是一個個寫有「POLICE」字樣的水馬陣，「對小學生、中學生嚟講，係度過咗不一樣嘅學年......我哋經歷過社會動盪都未喘過氣，就嚟一個疫情。」

幸好，張醫生覺得德仔的情況不算嚴重，毋須處方藥物，二人仔細傾談後，張醫生教導德仔一些放鬆技巧，希望能在無止境的疫情中，讓他有靜下來的機會。四個月後，德仔雙手不再通紅，強迫行為有所改善，與張醫生的約會就到此為止。

籲助人前先助己

「新冠肺炎傳染力高，但都唔好低估焦慮症嘅傳染，尤其是由大人傳畀個細路」，抗疫路上充滿不確定因素，張醫生認為家長在處理青少年情緒時，要先處理好自己的精神狀態，在抗疫路上共同進退，「假如（青少年）見到一個咁安全、安穩嘅人都咁慌張嘅時候，佢未必知道大人驚啲乜，而佢唔知你驚乜嘅時候，就會覺得個世界好恐怖、危機四伏，係好危險嘅，咁佢成個人就會散晒。」

張醫生表示，焦慮都能像疫情中傳播開去，在協助孩子前，家長必須先處理好自己的情緒。（資料圖片）

「青少年喺社會動盪入面都有好多感受或者參與之類，到疫情嚟到啦喎，疫情對大人嚟講都好鬱悶，喺一個停擺狀態無了期咁等，面對好多不確定因素，產生好多無助無奈，正如我哋一般市民都話：『我已經做好自己嗰部分，點解仲有咁多案例呢？』」相比起成年人，青少年對世界的理解能力以及對情緒的排解能力仍有待發展，張醫生認為，社會運動加上疫情來襲，對青少年的精神健康影響尤甚。

中五女生：我想去天堂

張醫生提到，德仔的案例並非單一例子，她憶述在去年11月，中四女生Amanda（化名）前來求助。在9月中恢復面授課堂後，Amanda一直都如常上學，但由9月底開始，她就開始出現焦慮的症狀，包括難以入睡、半夜扎醒，伴隨頭痛、肚痛等，「有幾次就諗自己係唔係有新冠肺炎呢？」媽媽於是先後數次帶她到家庭醫生檢驗，結果均屬陰性，連醫生都叫Amanda不用再來。病徵日漸嚴重，她的缺課次數亦因此而增多，由一個禮拜請假一兩天，到求診時一星期只上能上學兩日，原來一切只源於她對疫情的擔憂，「死啦，肺炎喎，返學校安唔安全呢？」

本港學生的情緒健康一直備受關注。（資料圖片）

亦有社工漏夜帶青年到張醫生的診所求助，令她相當難忘。該名就讀著名女校的中五女生成績中上，在恢復面授課程後，便要立刻面對評估試，感到壓力異常巨大，張醫生問她：「如果你有三個願望乜都得，你最想做乜嘢？」女生回答：「我最想同個世界請假。」張醫生追問：「你咁講係乜嘢意思？」「我覺得自己行唔到落去，想請假鬆一口氣。」「你想去邊呀？」「我想去天堂。」

疫情下人人戴上口罩，久違了學童的笑臉。（資料圖片）

留意復課後自殺高峰

去年9月，港大防止自殺研究中心公布最新自殺數據及趨勢，中心估計2019年香港的自殺率為13，即每10萬人有13人自殺，較2018年的12.3稍高。15至24歲青少年的自殺率由2012年的8.3上升至2017年的10.4，2019年數字預料會延續2018年的跌勢，下降至8.3。

張美玲醫生認為，在疫情的新常態下，青少年精神健康問題並不樂觀，而最高風險的時間就是學校假期後。（資料圖片）

張美玲醫生認為，在疫情的新常態下，青少年精神健康問題並不樂觀，而最高風險的時間就是學校假期後，「好似橡筋鬆咗咁耐，一拉就好緊嘅話，就有機會斷」。她明白疫情已嚴重打亂中小學的教學進度，教師都要想盡辦法追趕，包括用各種辦法催谷學生，但張醫生強調，在追趕進度的同時，也要做好平衡拿捏，顧及學生的心理健康。

適當的壓力是一種好動力，張醫生建議校方避免在開學後立即考試，讓學生有一兩個星期適應；而針對有情緒問題而進度落後的學生，她就建議從寬處理，「同學校、社工傾可唔可以債務重組，一啲就撇帳，咁多功課佢都做唔到，就恕過佢唔駛做；一啲就拖長攤還，就遲啲啦，留返聖誕、新年假期後先還返。」

張美玲醫生（左）正聯同「意贈慈善基金」創辦人凌冠華（右）為受情緒或精神困擾的基層兒童、青少年及家人籌款，（黃景洪攝）

張美玲醫生同時是「維樂天蝴蝶計劃」負責人，計劃自2016年啟動至今，已透過22位私人執業精神科醫生，免費為1,200多名兒童和青少年提供即時精神醫療服務。「每一個細路仔都唔應該因為佢嘅政經背景，而扼殺佢嘅成長，如果一個細路仔，三年班有問題，去到中學（都唔處理），就會錯過好多同人社交、個人發展、學業等等（範疇）。」

張醫生現正聯同「意贈慈善基金」為受情緒或精神困擾的基層兒童、青少年及家人籌款，務求為80名懷疑患有情緒或精神困擾的青少年提供精神科初步評估，並向40個家庭提供教育工作坊及主持照顧者互助小組，以及由醫生或精神科護士向240名社工、老師、家長及學生進行教育及訓練，加強他們對精神病的認知，從而建立正面和包容的觀念，清除標籤效應所帶來的負面影響。詳情可瀏覽網址。