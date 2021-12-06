啟德大道公園周二啟用　車站廣場一期設寵物共融公園

啟德區內居民等待多年的啟德大道公園及車站廣場一期明日（7日）正式啟用，日後附近市民便能透過公眾通道往返啟德站及享用公園各項設施。當區區議員指出，市民對於啟德大道公園即將啟用感到雀躍，車站廣場範圍內更設有寵物共融空間，形容公園及廣場能便利居民。



車站廣場位於舊啟德機場北停機坪，佔地約12公頃，圍繞啟德站，並連接毗鄰發展項目，包括多幅住宅及商業用地、休憩用地及啟德體育園。車站廣場設有多項康樂設施，當中包括草地滾球場、單車徑、寵物公園。工程耗資16億5,150萬元，分為二期工程進行。明日將啟用的車站廣場便是第一期，第二期則暫時未有啟用日期。

九龍城區議員張景勛指，居民對於啟德大道公園及車站廣場一期即將啟用感到雀躍。他認為公眾通道有助啟晴邨及德朗邨一帶居民往返啟德站，而公園和廣場環境優美，內裏設立步行徑、兒童遊玩小山丘及籃球場等康樂設施。除了籃球場朝7晚11對外開放外，所有設施均是24小時開放，張景勛料啟德大道公園開通後，會吸引不少家長帶同孩子前往遊玩。

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車站廣場一期將會進行為期半年寵物共融公園的試驗計劃，飼主能攜帶寵物到訪，但範圍內寵物均需要牽繩，但共融範圍並不包括附近的啟德大道公園。張景勛指，車站廣場一期內設有狗糞箱，惟現時並未有設有其他動物用設施，在試驗計劃結束後或會逐步加設相關設施。他認為寵物共融公園能方便飼主，亦能減少因衞生和噪音而影響居民。至於車站廣場二期，張景勛則表示暫時未知啟用日期，但現時已開通小路及小橋，供附近居民往返啟德站。