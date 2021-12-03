馬興文大型雕塑「同根心」　坐落啟德發展區成新地標│公共藝術

在海外不少公共空間會添上雕塑等藝術品，讓社區添生氣，除了成為遊人打卡點，也會塑造城市藝術氣息。香港彈丸之地，公共空間顯得格外珍貴，跨界藝術家馬興文回歸香港數個月，除了繼續其巡迴藝展外，最近又創作樹立香港啟德名為「同根心」的大型藝術雕塑，為啟德發展區增添藝術氣息。馬興文作品一貫貫徹開心和生命力，他希望把這股正能量帶來香港，讓大眾更感受到藝術的魅力！

文：賴家俊︱圖：賴家俊、受訪者提供



香港跨界藝術家馬興文。(賴家俊 攝)

生於香港的馬興文，十多年前於上海開設藝廊打響名堂，作品曾在羅馬當代藝術館、美國邁阿密Patricia和Philip Frose 藝術博物館，意大利外交部、威尼斯雙年展、國家大劇院、上海世博會意大利館、上海當代藝術博物館等展出，今年巡迴展《龍馬躍影》由上海站回歸香港，先後於「典亞藝博2021」等藝展展出。他自小師從范子登學習國畫，加上英國學習西洋藝術背景，讓其作品中西兼容並蓄，風格自成一家，享譽全球。

被冠以跨界藝術家之稱，馬興文作品涉及繪畫、雕塑、聲音、影像及設計，他笑言已習慣坊間給他這樣的「標籤」，只要藝術能帶給人開心和正能量，創作不應拘泥於單一媒界。「很多人以為畫家只識繪畫、雕塑家只懂造雕塑。藝術家其實也有思想和哲學理念，藝術跨界可以讓人更了解他，將不同元素融入創作，在精神層面上幫助更多人了解藝術家想什麼。」

「馬」和「水」為主題宣揚正能量

翻看他的作品集，既有小巧的首飾、又有富韻味的書法丹青，當中更不乏大型雕塑項目，而「馬」和「水」兩個主題更經常出現他作品中，當年威尼斯雙年展他便造出二十多米高以「心‧水‧墨」為題的巨型雕塑，讓他為藝壇所注目。而這次「同根心」藝術項目再以「水」為元素，結合蝴蝶這自然主題，整個項目他在上海用了逾一年時間創作再運來香港組裝。四件作品包括《同根心》、《彩虹蝴蝶心》、《心相映》及《綻放的愛》，當中《同根心》樓高兩層，是這次項目最大體積最大雕塑，作品由兩顆心心組成，大心代表中國心，小心代表每一個人心中的心，寄意同根同源，血脉相承，攜手共創。

「有謂『上善若水，水善利萬物而不爭』，它代表融和有愛，故我創作了不少相關水的藝術品。水也是生命之源，與所有人息息相關，希望我的作品能為香港帶來更多色彩，讓大眾拋下憂鬱，放下分歧，平和生活。」他經常以親近大自然來獲取創作靈感，作品在保持中國文化元素同時吸收外國文化特色，他表示「融和」這兩字難以三言兩句表達，但唯有融和大家才會以平和心看事情。

談及作品經常以「馬」和「水」為題材，是為了貫徹他一直創作理念─ ─藝術應該是給人開心和正能量，「馬」和「水」正好是生長和動感的體現。他認為好藝術不應單以用賣幾多錢作標準，而是有沒有用心創作，大型公共藝術往往更有效向大眾展示藝術家想表達的信息，亦是讓大眾能欣賞自己作品的最好平台。

【馬興文部份作品】

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明年與郭富城跨界合作辦藝展

香港城區日漸老化，馬興文希望能多以公共藝術活化社區。他表示香港居住環境稠密，藝術家無法解決住屋問題，但能做到給地區添上活力，造出與大眾生活有共鳴的作品。他在做大型藝術品時除考慮空間環境和主題外，亦會考慮哪些人會較多接觸這件作品？若果是可以觸摸的，除了美感外還要有更多安全措施考慮。

「香港不應該被說成文化沙漠，大家逛公共空間，在商場購物消費，也可以欣賞美的環境。假設巴士車身不只是賣廣告，而是貼上油畫？港鐵車箱可否換上新色？過海隧道添置藝術品？這些有幾百萬人流動的場所，若果添上藝術色彩，大家也會更開心，而這種社會氛圍也可鼓勵更多人做藝術。」

這次短暫回歸香港，馬興文已忙過馬不停蹄，參與一系列藝術項目和慈善活動。明年香港回歸25周年，他將與賽馬會合作，以傳承中國文化來重新演繹藝術作品；他亦與演藝人郭富城有不一樣的跨界合作，來年二人會舉辦藝術展，現在先賣個關子，留待下年給大家驚喜。

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