零碳天地數十棵仙人掌被下令移除 餐廳呼籲有心人拯救接收

早前有小孩在西九文化區內玩耍時被植在路旁的絲蘭尖刺插眼，引起不少家長恐慌，認為不應在休憩草地上種植具危險性的植物。在九龍灣零碳天地的HAPi Cafe今日（10日）表示，餐廳內原有的仙人掌庭園亦因此被下令要立即移除，大大小小的仙人掌無一倖免。HAPi Cafe希望呼籲愛惜花草之人能到場，在短時間內拯救將要被移除的仙人掌，以免造成浪費。



+ 2

尖刺植物拮傷男童引起公眾關注

早前一名男童與家長到西九文化區內的海濱長廊遊玩時，因俯身撿球，左眼被絲蘭的尖刺插到，即場流血送院後，醫生預計左眼視力有機會只剩餘三至四成或者更差。公園帶刺植物引起公眾關注，九龍灣零碳天地近日被傳管理一方下令要求立即移除園區內所有高風險植物，新開張兩星期的HAPi Cafe因有一個仙人掌庭園，同樣受到影響。

據HAPi Cafe指，該仙人掌庭園是特意聘請園藝師設計的，又名HAPi Garden，無奈經過今次事件後，現時被通知需在短時內全數移除。HAPi Cafe希望能為仙人掌盡快找到新主人。從相中可見，園內仙人掌有不同高度、形狀和大小，估計至少有數十棵，HAPi Cafe呼籲有興趣接收的人士可經WhatsApp聯絡詳談。



零碳天地是香港首座零碳建築，位於香港九龍灣常悅道8號，由建造業議會與香港特區政府合作開發。該項目於2012年6月26日落成，並於2019年易名為建造業零碳天地，是一所集展覽及教育於一體的資訊中心，旨在展示低碳/零碳建築設計及科技，並免費開放予公眾參觀。



建造業議會回覆查詢時則表示，就移除有風險植物事宜，早於10月份咖啡店Hapi進場時，雙方已作討論，大家考慮到園區深受歡迎並經常有家長帶同小朋友到訪，故一致決定移走咖啡店用以裝飾的帶刺植物。建造業零碳天地一直支持所有綠化及環保行動，亦了解咖啡店需時處理，故一直以圍欄圍封以策安全，直至帶刺植物有其他合適地方安放為止。

↓↓↓聯絡方式如下：



WhatsApp聯絡：http://wa.me/85291803575Facebook：https://www.facebook.com/HapiHKInstagram：https://www.instagram.com/hapi.fish/HAPi Cafe地址：九龍灣常悅道8號零碳天地