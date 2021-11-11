男童於西九M+被絲蘭刺傷眼恐盲　各區多個公園、遊樂場都有種植

西九文化區一直是親子假日的好去處，不少人在周六及周日專程來這餐野餐，M+博物館大樓亦會在明日（12日）開幕，相信這一帶人流更多。周日（7日）有家長帶同小朋友在M+博物館大樓附近玩，其6歲兒子俯身撿球時，被種植在路旁的絲蘭尖刺插眼，以致左眼眼球嚴重破裂，視力有機會剩餘3-4成或更差。事件在家長群組廣傳，記者曾到多個公園包括熱門野餐地點佐敦谷公園，也發現種有絲蘭，小朋友更是伸手可及。



早前有家長指子女的小學同學相約在周日到西九文化區玩，有同學在M+博物館大樓附近的草地，俯身撿波球，左眼被絲蘭的尖刺插到，即場流血亦送到法國醫院，醫生指其角膜及虹膜都受損，再轉到伊利沙伯醫院做手術，有報導指男童手術後現已出院，左眼仍未能恢復視力，要稍後才能進一步作判斷，醫生預計左眼視力有機會剩餘3-4成或者更差。

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家長：要留意自己小朋友

事發4日後，記者今日到西九M+博物館附近視察，發現種植的絲蘭已被全部移除，並以布遮蓋，現場有不少家長帶同小朋友來野餐，首次到訪的游小姐帶同6歲兒子來野餐，她認為公園種這款植物沒有問題，但應該用圍欄欄住，她說：「植物都會拮到人，如果有告示牌提醒會好啲，其實就算有呢啲新聞都要留意自己小朋友，去郊外時見到都要注意，盡量不要行埋去靠近植物。

游小姐6歲的兒子說自己平時都喜歡觸摸植物：「我鍾意摸公園植物，最鍾意摸怕醜草。」游小姐說：「要教識小朋友，因為小朋友一定有好奇心，我覺得公園種唔係問題，但要有指示，有圍欄欄住，因為咁尖真係有存在危險，希望小朋友快啲好返，做家長見睇到都好心痛。」

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佐敦谷公園同樣種有尖刺絲蘭

除了西九文化區，原來在香港不少公園及遊樂場也有種植絲蘭，包括香港公園、大埔海濱公園、荃灣廣場頂層的戶外太空樂園，及家長熱門野餐及賞花地點佐敦谷公園。記者今日前往佐敦谷公園，並於四季花園與園藝教育中心附近找到涉事有尖刺的植物「大絲蘭」，「大絲蘭」被種在欄杆後面，小朋友要伸手入欄杆內才能觸摸，而場內亦有貼有「請勿接摸」標語。

不過，在同一植物園區內，就有其他同樣尖銳的植物，如鐵海棠、翠綠龍舌蘭、鳳尾蘭、酒瓶蘭，當中以同樣帶有尖刺的蘆薈最為靠近遊人，小朋友隨手已可觸碰得到。經常到佐敦谷公園跑步的鍾小姐說：「從來都唔發覺有呢種植物，都唔知原佢咁危險，可能因為種咗係欄杆後面冇為意。但如果佢種係喺接近遊樂場範圍或小朋友容易觸摸得到的地方，我覺得比較危險，因為可能好多家長都唔知道原來呢種植物傷害性咁高，公園真係可能要提醒家長注意返。」

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而在荃灣廣場的戶外太空樂園，在兒童遊樂場旁的花圃亦種有絲蘭，沒有設圍欄及告示牌，小朋友輕易可以接觸到，若家長沒有看管好小朋友，亦恐有危機。

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絲蘭常見於高速公路

黎曾米有機農場負責人李穩才指，絲蘭在香港不算常見，而政府常種絲蘭於高速公路間，皆因其是多肉植物，不用淋水也好好生長，同時又可以防止人越過馬路。除了絲蘭外，他建議家長也應留意劍麻，同樣是有尖刺可「戳入肉」，常見於路邊花槽，有些公園都有。

男童情況最怕有細菌感染

眼科醫生湯文傑指，男童的傷勢是由植物的尖刺造成開放性傷口，相信是相當嚴重的情況，他推測：「男童的眼角膜應該被刺穿，晶體亦應該移了位，或者跌往了眼底的玻璃體。當中發現的不明物體，可能是來自植物的異物，由於是植物，因此擔心會出現細菌感染的情況。」

湯醫生指上述個案俗稱「爆眼」，代表當時眼球的結構組織已不穩定，因此不希望再做任何事增加撕裂程度。發生類似情況，最正確做法是盡快去急症室，不要動傷口，最多只做簡單的包紮。

防止波及右眼 有機會需服用高劑量膽固醇

由於男童左眼的傷勢十分嚴重，有機會出現交感性眼炎影響右眼視力。男童左眼，即受傷眼提供眼內抗原到達局部淋巴結的機會，或令眼內組織抗原能接觸淋巴系統而引起自體免疫反應，令免疫系統同時攻打右眼，從而影響右眼視力，不過此情況並不常見。醫生會觀察病人情況，有需要的話，會要求病人服用高劑量膽固醇，防止該併發症。

湯醫生補充，由於上述個案男童的角膜已留有疤痕，一定會出現視力的永遠損害。若將來小朋友的左眼保有四成視力，而右眼維持十成水平，生活上也會十分依賴右眼，這便是將來他面對的最大挑戰。

西九管理局：已移除外相關植物

西九文化區管理局發言人指，管理局的保安人員於懷疑事發當日(11月7日)並未收到在藝術公園有受傷或召喚救護車的報告。管理局於翌日(11月8日)收到市民查詢，並在網上留意到有關事件，隨即展開調查。管理局在過去數天亦嘗試接觸事主的父母，惟至今未能取得聯絡。

為安全起見，管理局已在園區範圍內移除外觀與網傳圖片相似的絲蘭植物，相關調查工作仍在進行中，亦希望可以聯絡到事主家人以取得更多資料並表達慰問。

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