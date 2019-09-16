【山竹一周年】曾被吹倒　大樹重生　麗港救樹奇兵自發淋水救六樹

「大家早午晚都會嚟淋水，救得幾多得幾多！」去年9月16日超強颱風山竹襲港，全港近六萬棵樹倒塌，多處頹垣敗瓦。藍田麗港公園一棵數十年的老榕樹倒塌，一班為數廿多人的「麗港救樹奇兵」，於工人鋸樹前力挽狂瀾，不分晝夜到公園為塌樹根部淋水，望延續樹木生命。事隔一年，麗港公園大樹重生，生長茂盛，園內有六棵樹獲救，包括洋紫荊、大榕樹、台灣相思及桃花樹。公民黨麗港城地區發展主任李煒林（William）表示，一年前公園滿目瘡痍，幸得街坊合力救樹，讓美麗公園再現眼前。

一班為數廿多人的「麗港救樹奇兵」，於工人鋸樹前力挽狂瀾，不分晝夜到公園為塌樹根部淋水，望延續樹木生命。當中倒塌的大榕樹已扶正，樹根亦開始抓地生長，斷裂的樹幹亦長出綠芽。（邵沛琳攝）

麗港公園多棵大樹倒塌 滿目瘡痍​

公民黨麗港城地區發展主任李煒林表示，由於去年麗港公園多棵大樹倒塌，經中大生命科學學院退休教授趙紹惠評估後，七棵認定可保留的大樹，於是召集街坊日以繼夜灌救。由廿多人自發組成的「麗港救樹奇兵」，主要為麗港城的住戶，去年山竹襲港後區內多處塌樹，救樹奇兵不分晝夜到公園為塌樹根部淋水，為它們增加生存機會。「一路都有早晚去淋樹，有大人同埋小朋友。」

廿多名居民自發組成「麗港救樹奇兵」

「大家都好緊張，擔心樹會枯根，當時早午晚都會嚟淋水。」李煒林指出，去年不時與辦事處推動康文署跟進，經過多次開會討論後，處方承諾協助救樹及重新植樹。截至今年一月初，救樹奇兵亦完成淋水任務，將救樹工作交回康文署及樹木辦跟進。「非常開心，大家都好關心公園啲樹！」事隔一年，麗港公園共有六棵倒塌大樹獲救，但有一棵台灣相思樹枯死，未能獲救需移走。

大樹重生 花卉綻放 生長茂盛

「救得幾多得幾多！」李煒林表示，公園內六棵獲救的大樹生長情況良好。當中倒塌的大榕樹已扶正，樹根亦開始抓地生長，斷裂的樹幹亦長出綠芽。至於路旁的洋紫荊樹雖未能扶正，目前在泥土表面「打橫」生長，形成獨有的樹木形態。李續指，已扶正的桃花樹生長茂盛，今年新年花卉綻放，吸引居民到公園賞花。「我地同署方傾完後，再喺附近種多幾棵桃花樹，盡量將同一品種嘅樹木，集中喺同一個區域。」

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（邵沛琳攝） 李煒林：城市過度綠化 衍生樹木骨牌效應 對比一年前滿目瘡痍情況，一年後公園林木生長茂盛，李煒林稱感謝「麗港救樹奇兵」每位成員努力，將美麗的公園再現眼前，「好多街坊都好心痛，救樹無疑是重要，但重建是重中之重。」李指出，他與「麗港救樹奇兵」成員反思城市過度綠化問題，從而衍生樹木骨牌效應問題，目前勤修繕及檢查亦為重要。 救樹奇兵成員：樹木生命力好強！ 「麗港救樹奇兵」成員April去年不時到公園淋水救樹。對於山竹襲港時大量樹木倒塌，她感到可惜及心痛，其六歲女兒晴晴，去年亦加入救樹奇兵，小妮子走入塌樹圍城，用水槍為塌樹的根部射水，盡力救每一棵大樹。April稱：「樹木生命力好強，唔想大樹被人一刀切，救得幾多得幾多，同埋想為環保出一分力！」 麗港城居民：望政府加強監察 「我成日喺公園到晨運，見到好多樹冧咗，覺得好慘！」同為「麗港救樹奇兵」成員的馮太認為，不應否定樹木生命力，慶幸公民黨麗港城地區發展主任李煒林組織街坊，成功救回公園內多棵大樹。在旁的麗港城居民Edmund表示，救樹行動並非一朝一夕，而山竹襲港揭示本港危樹問題，「麗港（公園）只是冰山一角塌樹，路邊嘅樹木都可能潛在問題？」Edmund指難靠觀察發現潛在危樹，希望政府部門加強監察及檢查。

去年麗港公園塌樹情況 「麗港救樹奇兵」早夜出動救樹：