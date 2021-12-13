安心出行｜視障人士用預填表格進醫院被拒　職員稱不知相關安排

政府上周四（9日）開始實施所有食肆及部分表列處所都需要強制使用「安心出行」，豁免視障人士臨時填表。政府本月初推出一份視障人士專用表格，讓視障人士在他人協助下預先填寫，入場時交給職員便能進入場所及食肆。然而有視障人士前往醫院覆診時，向職員交已填好的專用表格，對方卻指不知相關安排，不讓進場，甚至要求他們重新填寫同一份表格，令他感到混亂，促請當局做好溝通，以免引起不必要爭拗。



現年71歲的視障人士黃伯伯表示，今早(13日)前往醫院覆診捐血時，便帶同預先填寫好的專用表格作為登記，入場時卻遭職員阻撓。黃伯曾向職員解釋表格已被政府認可，可用於政府部門轄下場所，惟職員回應不知道相關安排，亦不願放行，只告知他能協助把表格資料「搬字過紙」，重新寫在醫管局提供的表格中，當時黃伯的太太也有陪伴在旁，看見重新填寫的表格和他們預先填寫的表格相同，但卻需要重新填寫，對此感到不解。

71歲的視障人士黃民釗（黃伯伯）表示，今早前往醫院覆診捐血時，便帶同預先填寫好的專用表格作登記，卻遭職員阻撓。（資料圖片／黎倩婷攝）

黃伯伯事後感到不滿，認為前線員工不知道相關安排，容易造成混亂，容易令雙方產生不必要的爭拗。他指出，原先視障人士專用表格的推出是不希望麻煩別人，現在卻是本末倒置。「今次個職員好，肯幫手填，但如果下次唔肯幫或者我太太唔係喺度，就唔知點算」。

當時，黃伯伯的太太也陪伴在旁，看見重新填寫的表格和他們預先填寫的表格相似，但卻需要重新填寫。（受訪者提供圖片）

醫院大樓內進出需重複交表

黃伯伯亦提到，出入醫院座與座之間常常都要再次填寫表格：「咁我張表喺門口交咗，之後去第二座，職員問起又會再填過」。他感到十分麻煩及浪費時間，亦擔心會因而錯過覆診預約時間，希望日後能以派發貼紙記認取代重復填寫。

他又指，不少前往醫院視障人士已不適症狀，根本無心力「左填右填」，這些事情的發生源於政策制定者不向使用者了解他們的實際情況，盼日後能加強溝通，令措施更切合他們的需要。

黃伯伯亦提到，出入醫院座與座之間常常都要再次填寫表格：「咁我張表係門口交咗，之後去第二座，職員問起又會再填過」。（資料圖片）

對於早前政府表示會向申請「安心出行」的處所派凸字膠套，再套入二維碼上，協助視障人士識別二維碼位置，但黃伯則認為作用不大。他解釋，懂得凸字的視障人士比例不算高，當中長者未必懂得使用智能手機。二維碼使用凸字膠套亦存在局限，例如商場每間食肆放置二維碼的位置、大小均有不同，單靠凸字難以找到二維碼的確實位置。他反建議日後在「安心出行」二維碼旁能設有聲音導航作提示，讓懂得使用手機的視障人士能判斷相應位置，自行掃碼。

關注團體倡以個人八達通紀錄取代「安心出行」

失明人互聯會中文主任盛李廉表示，自12月初政府推出視障人士專用表格不久後，便收到2宗投訴。投訴均是來自進入醫院。盛李廉指，視障人士有進出醫院覆診的需要，預計類似情況會再次發生。專用表格本是想協助視障人士預先填好表格，助他們出行，惟當局統籌不善，相關措施未能下達，使前線員工不知相關安排。他形容情況是不能原諒，相關行政失誤或會影響視障人士的覆診時間表，繼而造成嚴重後果。他建議當局應以個人八達通代為紀錄視障人士的行程及資料，並豁免使用填表的做法。

《香港01》正就事件向醫院管理局查詢。