安心出行下月初擴展表列處所　視障人士憂掃QR Code成責難對象

政府公布下月9日起，強制所有市民進入食肆、健身中心、公眾娛樂場所等處所均需使用安心出手機應用程式，不設任何豁免群組，失明人協進會表示，一直有向政府反映應用程式無障礙設計的意見但不獲回音，建議政府協助處所負責人在QR code頁面上設點字及凸起標記，讓視障人士更容易找到QR Code位置，避免阻礙其他人時間而受到責難。



一直向政府提建議但未獲回音

香港失明人協進會表示自「安心出行」推出後，該會一直留意視障朋友使用情況，並向政府反映應用程式無障礙設計的意見。不過對視障朋友而言，最大障礙是如何尋找QR Code位置。

有會員反映不少職員非常主動提供協助，不過方法未必最適合他們的需要，例如職員會直接取去他們的手機進行掃描。另外，由於現行的QR code頁面是平面，他們需要花費更多時間對準位置，有時會擔心阻礙其他人。

協進會建議在QR Code上設有點字及凸起標記，讓視障人士透過觸感，迅速知道QR code頁面位置，盡量消除上述障礙。該會相信實施強制使用「安心出行」後，有更多會員嘗試使用，希望政府採納意見，協助有關處所提供為視障人士而設的QR Code。

確保視障人士便利配合政府防疫

失明人協進會會長黃俊恒強調，視障人士是社會中的一員，任何公共政策安排應充分考慮弱勢群體，政府是時候嚴肅跟進視障人士需要，確保視障人士能夠獨立和便利地配合政府的防疫措施，為香港盡快恢復正常社會生活盡一分力。

政府早前表示由12月9日起，將會強制使用《安心出行App的處所擴展至 A、B、C、D 所有類別食肆（原先只有 C 及 D 類需要），換言之要出外以堂食方式用膳，未來就必須要用到手機掃描相關的 QR Code，不能再用寫紙仔的方式保留到訪紀錄。

除食肆外，所有受法例規管的處所，包括酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院及按摩院、會址、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪及活動場所，均須使用「安心出行」掃描場所二維碼。