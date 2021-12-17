日出康城英式園林建會所內惹公私用地爭議　區議員促港鐵設指示牌

日出康城第9期MARINI的業主即將收樓入伙，內裏的Serene Garden屬於日出康城所有業主的共用地帶。惟近日有網民指出，Serene Garden位於第九期的住客會所中，把花園與MARINI歸在一起，容易令住戶誤會Serene Garden為第9期的專屬用地。當區區議員則表示，在日出康城未落成前，總公契中早已規劃所有私人用地及共用地帶，而各期的村界範圍亦會以圍欄區分，故認為產生誤會的機會較低，但不排除新住戶有機會不清楚各座共用設施，希望管理公司能加設指示牌，協助居民清晰區分用地。



被指會容易引起誤會的設施位於日出康城第9期MARINI（下稱MARINI）住客會所CLUB MARINI 5樓的Serene Garden（另名英式園林），用地逾32,000平方呎。由於位置在MARINI會所內，故擔憂會被其他住戶誤會是第9期的專屬用地，無法享用設施。

日出康城第9期MARINI（下稱MARINI）住客會所CLUB MARINI 5樓的Serene Garden（另名英式園林），用地逾32,000平方呎。由於位置在MARINI會所內，故擔憂會被其他住戶誤會是第9期的專屬用地，無法享用設施。（發展商網站截圖）

根據MARINI發展商的宣傳資料中，註腳中便有提及Serene Garden是屬於批地文件特別條款第 52(a)(iii)條定義的鄰舍休憩用地，須開放予日出康城各期數的居民及佔用人和其他真正訪客與來賓作康樂用途使用。

據MARINI發展商的宣傳資料中，在註腳中便有提及Serene Garden是屬批地文件特別條款第 52(a)(iii)條定義的鄰舍休憩用地，須開放予日出康城各期數的居民及佔用人和其他真正訪客與來賓作康樂用途使用。（發展商網站截圖）

西貢區議員方國珊指，日出康城早在規劃時的總公契中，已規劃所有私人用地及共用地帶，當中共用地帶佔高達33公畝，包括公園、通道及升降機等，而共用地帶的管理費均由日出康城全部業主及港鐵按業權份數比例分擔。現時亦有不同的共用地帶如日出公園和臨時動感公園，業主能透過使用個人八達通進入設施範圍。

方國珊曾到上址視察，每期的村界範圍會以圍欄區分，讓住戶能劃分私人地方。不過，由於日出康城是四方形設計，部分期數難免需要住戶路過別的期數才能回到住處，而新住戶途經時或會不清楚各座共用設施，但亦可向管理處查詢。方國珊指出，因每位業主入伙時，均會接觸到公契，理論上都會知道公私用地劃分，故認為產生誤會的機會較低。

日出康城的共用地帶高達33公畝，包括公園、通道及升降機等。(資料圖片)

方國珊建議，港鐵作為日出康城的管理公司，應在公私用地中加設明確指示牌，協助居民清晰區分用地，亦可為日出康城製作一張的規劃藍圖，以顏色區分公私用地，張貼在各座大堂及常用道路，讓居民更易識別用地。