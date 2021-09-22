日出康城人口急升卻無中小學　區議員促盡快落實建校計劃

將軍澳日出康城近年有多個屋苑落成及入伙，人口急速上升。有西貢區議員表示，區內並無中小學校，加上交通配套欠佳，學童每日需長途跋涉到區外上學，並指收到大量居民反映希望日出康城能盡快落實興趣中小學及幼稚園的意見。規劃署西貢及離島規劃處回覆指，港鐵已預留土地興建中小學及幼稚園；教育局則表示，會繼續監察西貢區內的預計學額供求情況，按需要適時籌劃建校項目。



有西貢區議員表示，區內並無中小學校，加上交通配套欠佳，學童每日需長途跋涉跨區上學，並指收到大量居民反映希望日出康城能盡快落實興趣中小學及幼稚園的意見。（資料圖片）

西貢區議員張美雄表示，教育局及規劃署曾提及在日出康城預留有關用地作中小學用地用途，然而多年過去，區內仍然沒有中小學校，加上區內交通配套欠佳，學童每天均要長途跋涉到區外上學，對家長及學生來說甚為不便。張美雄指收到大量居民反映，希望日出康城能盡快落實興建中小學及幼稚園，希望向局方查詢有關建校計劃的詳情及時間表。

規劃署西貢及離島規劃處書面回覆指，根據將軍澳第86區擬議綜合商業和住宅發展（即「日出康城」）的總綱發展藍圖，港鐵已於日出康城預留土地，以便興建幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、小學及中學。處方又指，根據日出康城的規劃許可附帶條件，如港鐵所建議，需設計並興建幼稚園/幼稚園暨幼兒中心、三所小學和兩所中學，有關設計和設施必須符合教育局局長或城規會的要求。

教育局亦以書面回覆表示，局方須考慮西貢區公營學校學位的供求情況、「日出康城」落成物業及入住人數對學位需求的影響等因素，以估計未來對學額和有關資源的需求。局方又指，一直密切留意學生人口的變化，與辦學團體保持溝通，並與港鐵商討學校用地的發展時間及方向，適時檢視及啟動相關工作。教育局指會繼續監察西貢區內的預計學額供求情況，審慎考慮各相關因素，按需時適時籌劃建校項目。