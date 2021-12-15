程展緯任港鐵外判清潔工揭剝削制度下工友悲歌：最低工資最多責任

關注勞工權益的本地藝術家程展緯早前「轉行」任職港鐵外判清潔工，揭露他們辛勞工作背後，人工卻只是最低工資37.5元，形同剝削，事件引起迴響。程展緯今日（15日）與清潔服務業職工會及清潔工人職工會召開記者會，進一步揭示港鐵及政府無良及失責問題，包括疫情下沒有向工友提供足夠支援，趁政府調高最低工資時縮減車站人手，工作量與工資不成正比，沒有從外判制改革中受惠等，促請政府及港鐵正視問題，盡快改善外判清潔工的待遇。



本地藝術家程展緯（中）今日（15日）與清潔服務業職工會及清潔工人職工會召開記者會，進一步揭示港鐵及政府無良及失責問題。（呂凝敏攝）

清潔工人職工會梁芷茵表示，根據去年政府的統計，本港仍有0.6%勞動人口只獲取最低工資，而全港約7萬名清潔工中，有4.5%收取最低工資工作，其中港鐵以最低工資聘用近500人，佔當中的15%。她形容港鐵是私人企業，每年賺取過億利潤，而且政府持有75%股權，竟容讓外判公司以最低工資聘請清潔工，是帶頭剝削基層工友，製造在職貧窮。

清潔工人職工會梁芷茵（左）形容港鐵是私人企業，每年賺取過億利潤，而且政府持有75%股權，竟容讓外判公司以最低工資聘請清潔工，是帶頭剝削基層工友，製造在職貧窮。（呂凝敏攝）

疫情間抗疫物資不足 工友需自備口罩

疫情下人人自危，港鐵清潔工友站在抗疫最前線，工作量大增，染疫機會亦大大提升。惟程展緯在任職港鐵外判清潔工期間，發現資方提供的抗疫用品嚴重不足，員工需自備口罩，現時亦僅獲每日一個口罩，但不少工友反映實際每日至少需要3個口罩。此外，工友即使被要求需要注射新冠肺炎疫苗，港鐵卻沒向他們提供針假。

清潔服務業職工會黃迺元指，去年政府因應疫情，向政策局及部門下的清潔外判工友發放共7個月、每月1,000元的防疫抗疫津貼，然而港鐵外判工友卻被政策排除在外。（呂凝敏攝）

清潔服務業職工會黃迺元指，去年政府因應疫情，向政策局及部門下的清潔外判工友發放共7個月、每月1,000元的防疫抗疫津貼，然而港鐵外判工友卻被政策排除在外，「港鐵站上蓋明明係物業，但原來港鐵站不屬於物業範圍，所以工友冇得拎辛勞津貼，好冷漠」。工會調查亦發現，部分繁忙車站人手嚴重不足，外判清潔工的工作範圍卻包括清潔辦公室、站長室、大堂、月台、樓梯、廁所、站內商店及清理垃圾桶等，「食環署都有每日超過300人次，就設有專責廁所服務員嘅做法，時薪更高於50元，港鐵每日人流咁多，但就冇類似做法！」

趁調高最低工資 縮減每站清潔工人手

程展緯透露，港鐵趁2019年政府調升最低工資時，減少部分車站的人手，繁忙車站由11人減至9人，小型車站則由3人減至2人，「我做屯馬綫，做過大圍站、沙田圍站、顯徑站、車公廟站同大水坑站。細站人手減到冇得再減，科文加我管晒成個站，荒謬到無法接受。佢哋請唔到人，就叫早更工友返多4個鐘，夜更返早4個鐘，即係返足12個鐘，咁搞法編更嗰個都好難做，工作都唔會做得完善」。

惡劣天氣下工作零津貼

2019年政府落實外判改革，包括提升外判標書評分準則內的工資比重、引入年終酬金、惡劣天氣工作津貼、確保工友入職一個月後即享有法定假期等，但程展緯形容，「港鐵外判工友一樣都冇」，「合約寫明打風一定要返，但佢哋嘅津貼係零，最少人工，最多責任」。他強調，6年前政府外判公司出最低標的價錢，都比現時最低工資高，「反映到港鐵份標書完全冇保障勞工嘅面向」。

程展緯更揭示港鐵外判清潔工需要兼任一些「奇怪工作」，例如負責人手調配及監督的科文，每日竟需要為站長買飯。（呂凝敏攝）

奇怪工作一籮籮 科文竟需為站長買飯

程展緯更揭示港鐵外判清潔工需要兼任一些「奇怪工作」，例如負責人手調配及監督的科文，每日竟需要為站長買飯，消防演習也要清潔工協助搬鐵馬，又例如顯徑站需要乘客按鈕，職員才會從辦公室走到站內提供服務，「好多人透過清潔工解說，先至識得咁做」，形容港鐵當外判清潔工如雜工。程展緯在記者會上展示一班工友緊握拳頭的照片，他形容幾乎所有工友均覺得自己正在被剝削，聽到有人關注他們的情況感到高興，但大部分都不習慣以團結方式表達出來，爭取改善目前處境，「希望工友相信，喺一個咁扭曲嘅制度下工作，行出嚟會有好多人支持佢哋，大家唔好睇小呢幾張相嘅力量」。

程展緯慨嘆，即使他早前在社交媒體發出公開信，而且每日在港鐵站下班時，也填寫意見書，但直至現在亦未得到港鐵的回覆，「平時喺意見書講其他問題，第二日都會收到電話回覆，但呢樣訴求（要求加薪）就冇人覆」。

促請參考食環署專責廁印服務員做法 減輕工友工作量

工會及程展緯促請政府立即調整港鐵外判清潔工的薪酬，與政府外判改革後新制合約平均時薪47.5元看齊。他們亦建議政府參考自2019年4月落實的政府外判非技術僱員改革方案，改革標書評分制，前線員工薪酬應列入評分項目及佔有不少於20%總評分。此外，他們要求港鐵參考食環署「每日人次超過300即設有專責廁所服務員」的做法，專責廁所的清潔工友只需清潔廁所，而且時薪須高於50元。因應現時疫情肆虐，在高風險及大工作量的情況下，他們認為港鐵需向清潔工友提供辛勞津貼、充足防疫物資及疫苗假等措施。