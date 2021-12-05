藝術家「轉行」任港鐵清潔工　體驗全港最低工資「最高辛」工作

撰文：黎倩婷
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本港法定最低工資維持於時薪37.5元，一向關注勞工權益的本地藝術家程展緯，近月月獲悉港鐵外判清潔工與食環署清潔工相比「只有辛沒有薪」，於是「轉行」擔任港鐵外判清潔工，每天在站內推著垃圾車來回打掃廁所及大堂，以第一身體驗清潔工的血汗，他批評政府剝削一群最需要政府支援的清潔工，盼望更多市民關心清潔工的權益。

政府早前宣布維持最低工資在37.5元，等同令一些基層員工「凍結薪金」，近期研究最低工資的本地藝術家程展緯本以為，要在香港找一份工作仍然維持在37.5元絕不容易，怎料「就有一班人係附近」，例如地鐵外判清潔工便是領着這個薪水過日子，月做30天仍不足一萬元。

一向關注勞工權益的本地藝術家程展緯，在上月起「轉行」至港鐵擔任外判清潔工，每天在站內推著垃圾車來回打掃，以第一身體驗到清潔工的血汗與淚水。（受訪者/程展緯提供）

工友：其實冇人可以幫到我哋

程展緯事前與部份地鐵外判清潔工對話，有名工友與他詳談近兩小時，但最後認定「其實冇人可以幫到我哋」，令程展緯十分感觸，為更深入了解清潔工的困境，程展緯上月起應聘地鐵清潔工職位。

港鐵外判清潔工的工作分為三更，每更工作8小時，港鐵的清潔服務外判給兩間清潔服務承辦商，兩間承辦商均以最低工資37.5元來聘請清潔工。

程展緯在地鐵站內一周工作五天，工作時間由下午3時至晚上11時，過去一個月主要屯馬線幾個車站中穿梭，惟中更時段只有兩人當值，但工作量比想像中驚人及密集，需要每小時洗廁所、每兩小時消毒扶手電梯、拖地、清潔車站大堂等，即使他在清潔工當中較年青，「一定唔夠時間做」。

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37.5元人工配最厭惡性的工作 廁所淤塞便「遍地黃金」

工作一個月後，他聽過無數工友訴說工作日常心酸事跡，例如有同事指廁所經常淤塞，若工友自行通渠失敗的話，便要請專家幫忙，但負責人士不包括事後清潔，最後「遍地黃金」，最終要由工友善後。

他亦在工作中知悉員工需要接種疫苗才可上班，比食環外判清潔工更嚴格，但他們一方面沒有任何打針假，每日卻獲派一個口罩，而港鐵更進一步精簡清潔工人手，有大站由11人減至9人，小站中更由3人減至2人，工作範圍大，工作任務更為繁重，薪酬與收獲不成正比。

問題源於制度 政府立場飄忽

經民間團體多年來爭取，政府外判清潔工薪酬有明顯改善，但同為清潔工，待遇卻大為不同。例如食環署規定每日進出公廁所人次多於300人，便要聘請專責廁所服務員，以大埔站隧道口公廁為例，目前時薪已升至53元，但地鐵外判清潔工卻要負責廁所外及大堂等範圍，只領着最低工資，兩者時薪卻相差15.5元，若月做30天，薪酬差距便高達3,720元。

程展緯認為政府在處理港鐵事宜上的立場一直「跳出跳入」，明明坐擁四分之三的港鐵股份比例，現任運房局局長陳帆亦是港鐵的非執行董事，政府一方面明白改革的重要性，曾致力改善外判清潔工的待遇，卻不一視同仁，將制度改革至有份控股的港鐵。

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剝削最應支援的群體　盼市民關注發聲

程展緯認為，不少工友都是逼不得已，大多為新移民、長者或因多年工作積下勞損身體的人，無法做其他搬重物的勞力工作，選擇亦不多，即使不滿公司待遇，也只能啞忍。他又稱即使外判清潔工流失率高，公司也不願為加薪，只因公司明白「佢哋（清潔工）唔做就做唔到其他嘢」，形容這是一種階級歧視，這批群體明明是最需要支援的人，但卻因為制度而被剝削。

程展緯指，很多工友缺乏說故事的能力，無法捍衛自己的權益，導致他們在社會上屢屢遇上不公平的剝削，盼望市民可以關注更多基層勞工的權益。

我哋平時係車站嘅廁所享受服務，試下諗清楚原來我哋係用緊一個咁既服務，背後既工友係被壓榨得咁勁。
程展緯
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