太和社區會堂辦街市檔位競投　場外疑有「蛇頭」派錢壟斷入場配額

各區的食環署街市有不少檔位空置，今年6月、10月及12月重新向公眾招租，其中今日（16日）早上10時在太和鄰里社區會堂進行新界區街市檔位競投。由於今日的街市競投只容許120人進場，有意競投的人士需提早到場取籌，惟有市民即使提早到場，也未能「領籌」進場，更發現懷疑有組織性的派錢及領籌簽收行為，質疑是否有人壟斷入場競投的配額，令有意參與投標的散戶無法入場，妨礙公平競爭原則。

食環署提醒投標者，根據《防止賄賂條例》（第201章）的第7（1）及7（2）條，分別指任何人士如向他人提供利益，以誘使或酬謝該人對某攤檔不作競投，或以不競投某攤檔為理由而向他人索取或接受利益，均屬違法。而透過不誠實手段在競投過程中詐騙食環署，亦有可能被刑事檢控。



公眾街市空置問題嚴重，食環署近月將空置攤檔重新招租，進行公開競投。其中今早10時在太和鄰里社區會堂進行新界區街市檔位競投，由於今日的街市競投只容許120人進場，有意競投的人士需提早到場取籌。市民王小姐透露，今日即使提早到場，自己亦未能成功取籌，「9:45去到，佢哋就話已經派晒籌」。惟她隨即發現，會堂外有十多人突然一起走到後門，感奇怪下亦尾隨群眾了解事件，竟發現有疑似「蛇頭」的女士，向排隊人士派發$500現金，「有十幾人都拎住500蚊」。

至10時30分，第一輪競投仍在進行時，王小姐竟再目睹有部分持籌人士未有進場，反而在會堂外等候，然後有一名身穿粉紅色上衣的女士，在附近公園向多名排隊人士以「先簽名、後派錢」的方式，向每人提供800元現金，「嗰位疑似蛇頭嘅女士有份名單，班排隊人士就圍住佢聽佢指示，在名單上劃上記號後，嗰位女士就喺袋度派錢」。

完成第一輪投標後，有男子在會堂外舉手示意在場人士走到後門。（受訪者提供圖片）

約30名人士到後門等待派錢，一名白褸男子接過現金後離去。（受訪者提供圖片）

質疑有人以派錢形式影響公平競投活動

10時50分場內完成第一輪投標後，王小姐再次發現約有30名人士從會堂步出，但沒有即時離開，並手持入場票在會場門口等候 ，不久便有一名男子手持名單到來，指示各人到會堂後門，向每人派發500元現金。王小姐對事件感到詫異，「競投完正常就走啦，點解會咁多人企喺度等，仲要有人派錢？」她形容自己早前亦試過參與其他街市檔位競投，但從沒發現有派錢情況，「以前入場唔使拎籌，可能疫情下要控制人數，今年先要派籌，如果真係有人派錢請人排隊，真係對我哋好唔公平」。她質疑是否有組織派錢聘請人士排隊，壟斷入場競投配額，令有意投標的基層散戶無法入場投標。

各區的食環署街市有不少檔位空置，署方今年分別在6月、10月及12月重新向公眾招租。圖為燈籠洲街市其中一層的空置情況。（資料圖片/呂凝敏攝）

根據今年6月及10月的食環署街市攤檔競投結果顯示，大埔墟街市一個食物類濕貨攤檔成交價為2.8萬元，至於聯和墟街市的水果及食物類濕貨攤檔，成交價分別為6,700元至4.8萬元。寶湖道街市非食物類乾貨及食物類濕貨的成交中位數價格分別為2,850及1,080元。石湖墟街市的蔬菜及食物類乾貨攤檔，成交價分別為52,000元及1.9萬元，鮮肉攤檔的成交中位數價格則為8.6萬元。

監察公營街市發展聯盟認為，現時空置檔位的競投機制存在問題。（資料圖片/呂凝敏攝）

關注團體促分組以抽籤形式申請檔位

監察公營街市發展聯盟表示，從未聽聞過有在競投會場外派錢的爭議，但聯盟成員曾發現有疑似集團式商戶，在比較暢旺的街市競投過程中，以不合理的高價投得檔戶。聯盟亦發現，現時空置檔位的競投機制存在問題，例如為了趕走競爭對手，或提高基層散戶進場門檻，集團式商戶容易進行合謀抬價，或在成功投得檔位後撻訂或丟空等。聯盟建議，食環署應參考天水圍臨時街市檔位的招租機制，將有經驗者及新入場者分成兩隊，以抽籤方式申請檔位，確保競投過程公平公正。

食環署街市攤檔公開競投資料顯示，攤檔以市值租金作為競投底價，18歲或以上居於香港的本地居民，帶備身分證及適當數額的款項或支票，便可於指定時間親自前來參加競投，攤檔租約為一年，由2022年1月1日生效。資料上亦有提醒投標者，根據《防止賄賂條例》（第201章）的第7（1）及7（2）條，分別指任何人士如向他人提供利益，以誘使或酬謝該人對某攤檔不作競投，或以不競投某攤檔為理由而向他人索取或接受利益，均屬違法。透過不誠實手段在競投過程中詐騙食環署，亦有可能被刑事檢控。