九華徑燒烤場換招牌重新開業　居民憂聖誕除夕假期「殭屍復活」

美孚九華徑燒烤場無牌經營18年，直至早前多個政府部門聯合在附近掛起大型橫額、警告光顧者會被檢控，上月警方和食環署以「限聚令」高調執法，其後兩名負責人被控無牌經營普通食肆、燒烤場也拆去招牌和停業，一班街坊以為事件總算告一段落，然而有地區人士指，昨日（16日）燒烤場懷疑死灰復燃，場上換上招牌後晚上又重新開業，目測至少有5枱人在燒烤；由於聖誕除夕假期將至，他擔心燒烤場會捲土重來，趁長假期「撈返筆錢」。



燒烤場換上新招牌 放數枱食客試水溫

九華徑兩個燒烤場「九華徑燒烤場」及「吉吉燒」被指無牌經營多年。前葵青區區議員張鈞翹表示，收到多名街坊反映指，昨晚停業多時的燒烤場又再亮起燈光，並傳出煙味，懷疑有人違規重新開業。據張指，該處的招牌已由昔日的「吉吉燒」換成「XXX 360 management and marketing limited」字樣，而昨晚所見，場內有約5至6枱人進行燒烤活動。對此，有居民形容是「殭屍復活」，也有人認為是「試水溫」之舉。

張鈞翹指，燒烤場以往「一日幾十萬生意」，而長假期臨近，不排除有人會趁此機會「撈返筆錢」，擔心燒烤場會死灰復燃、再次對附近居民造成滋擾。他指，已就事件向相關部門反映，而部門亦指會即時跟進。香港01亦正就事件向食環署、警方和民政處查詢。

燒烤場無牌經營18年，附近街坊長期受噪音和氣味滋擾：



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兩間違法燒烤場過去五年被拘控多達243人次

翻查資料，兩燒烤場的負責人早前被控無牌經營普通食肆，案件上月24日在九龍城裁判法院提堂，惟兩名負責人均沒有到庭應訊，控方向法庭申請拘捕令；至日前（15日）兩名被告梁耀權（59歲）及林麗玉（47歲）在九龍城裁判法院承認控罪，分別被囚4周。而據了解，多個政府部門在月初時曾與九華徑村的代表、與及九華徑兩個燒烤場經營者開會，當時兩名場主在會上答允政府提出有關自行結業並拆去招牌的要求。而食環署在過去五年，曾到九華徑燒烤場執法163次，檢控或拘控243人次，230人次被定罪，即平均每星期拘捕一次負責人。