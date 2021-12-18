因長年無牌經營屢被檢控的美孚九華徑燒烤場，經停業不足一個月，近日換新公司上場，新經營者打着「回饋社會」及「管理及營銷服務」的名義開業，職員聲稱不再售賣食物只提供場地使用，顧客須透過網購或士多購買所需飲食或用品，有居民擔心聖誕除夕假期來臨，單位再受燒烤味圍攻之苦，要求當局跟進。食環署稱已多次派員到上址巡查，並未發現有人無牌經營食物業，會繼續留意上址情況及採取適當行動。



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新營運商稱只提供場地使用服務

九華徑兩間燒烤場無牌經營18年，因鄰近民居，煙味和噪音對附近居民長期造成滋擾。隨着早前負責人被控無牌經營普通食肆，遭判罰款4萬元及緩刑2年後，燒烤場本月初拆去招牌和一度停業。

香港01記者今天傍晚前往現場時，見到原址「吉吉燒」燒烤場，換上了「Lucky 360 management and marketing limited」的招牌，場外亦擺放多個寫有「本公司回饋社會」、「小童及長者回贈」字樣的易拉架，並有不少告示提醒客人遵守防疫措施和掃描「安心出行」；而燒烤場內格局未見有大改動，至傍晚約6時半，有約6名市民一家大小入場，其間職員向入場人士詢問有否在事前網購燒烤包，不接受「walkin」進場。

一名姓關的場地經理回應查詢時承認，曾在前燒烤場工作，但「老細犯法唔做，頂咗畀新老細」，聘請大約20名員工，當中15人來自舊公司，全部均為九華徑村民，新公司過往以租場展銷起家，從未獵涉飲食業，今次亦以場地管理為主要經營模式，所有進場的顧客，必須出示指定有牌食物製造商的網購食物訂單，方獲准進場， 飲料及炭等用品則透過村內一家士多購入，公司只從中拆帳30至50元，用以支付水電費及人工開支，並且肩負維持場內衞生環境及保安秩序，強調「場地管理唔使領(食物經營)牌，但有用商業登記證申請安心出行 。」

對於有居民反映不欲再有燒烤味湧入單位內，關經理解釋「好多人中意BBQ， 將來唔想齋做燒烤包生意，因為前公司太紅 ，啲客諗親燒嘢食都嚟𠵱度。」 他透露目前除了一家燒烤食物製造商提供網購食物到場外，另有一家海鮮直送供應商及一家年糕零售商洽談合作中，細節有待敲定，強調盡量利用九華徑村空曠的休憩空間，「𠵱度嚟嘅人都住美孚或圍村，佢哋需要休憩空間，之前燒嘢食係無牌，但新老細希望畀返合理途徑畀巿民，有空間畀一家大細玩下。」

地區人士指燒烤場換模式運作後困擾依舊

他又指試業僅2天，食環署、警務處、機電署及環保署先後到場突擊巡查，未有發現問題，而新公司已着力改善噪音與氣味問題，包括將統一要求使用無煙炭燒烤、加設空氣清新機及遵守政府防疫規定如長戴口罩及只限四人一枱，晚上11時3半關燈，凌晨零時前暫停營業，希望將居民影響減至最低。

一直跟進事件的前葵青區區議員張鈞翹指，即使該處場地轉了新模式，不向入場人士提供食物而是轉為網購送外賣，但仍然維持有燒烤活動的話，則對居民的影響依舊，「啲肉點嚟只係一小部分問題」；他認為政府部門應考慮對策，或可由網購的來源著手，看現行法例下可如何作出處理，若發現問題必須跟進，包括作出檢控。

食環署：昨日突擊巡查 未發現問題

食環署發言人回覆查詢時指，根據記錄，位於九華徑的燒烤場現時並未持有該署簽發的食物業牌照，表示根據《食物業規例》（第132X章），任何涉及配製食物出售供人在食物業處所以外地方進食的食物業，須領有該署簽發的食物製造廠牌照，而任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品（涼茶除外）供人在其處所內進食或飲用的食物業處所，須領有食肆牌照。任何人無牌經營食物業，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款九百元。

發言人續指，署方一向關注九華徑有燒烤場涉及無牌經營食物業的情況，經常採取執法行動及突擊拘控，並按需要與相關政府部門採取聯合突擊行動，近日已多次派員到上址巡查，最近一次為昨天，其間並未發現有人無牌經營食物業，強調會繼續留意上址情況及採取適當行動。

政府資訊科技總監辦公室回應，根據紀錄，Lucky360的負責人在申請「安心出行」場所二維碼時曾遞交有效證明文件。