肺癌末期地盤工困居劏房7個月無法下樓　憂拖累妻兒：唔死都無用

人窮命賤，成為劏房長者患癌後的寫照。大半生在地盤工作的63歲伯伯，去年中因腳患失業，今年初再確診末期肺癌，獲告知壽命不足數個月，由於他行動不便，長期卧床，過去7個月未曾出街散步或飲茶，更試過出院後由妻兒花1.5小時由地下揹回家中，痛症加上腫瘤壓住腦神經，從不在人前灑淚的他，近月智商彷彿變回小孩，試過尿床哭喊：「我幫唔到屋企人，唔死都無用。」有關注團體指樓梯機服務試驗計劃完結後，行動不良的劏房長者無法再使用有關服務，如同失去生存尊嚴。



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病痛折磨鐵漢變小孩 生活無法自理

「醫生同我講無得救，得返幾個月命，我幫唔到屋企人，唔死都無用。」「食藥都唔得呀，痛到瞓一兩個鐘又醒。」本月初剛屆63歲的黃桂生躺在深水埗汝洲街唐五樓劏房睡房床上，幾乎每隔兩三分鐘開口便喊一次，王太一邊捉住丈夫的手安慰，一邊用紙巾幫他索乾鼻涕及拭淚，「係啦，前幾日問你中意食乜，你又話想食燒賣同牛肉球，特登買返嚟，你食咗幾啖，之後咪又係我食晒。」

「同佢一齊咁多年，都未見過佢喊過一次，但呢幾個月情緒好唔穩定，望到廣告又喊，睇睇下卡通又喊，同你傾幾句又喊過，有時連食咗飯未都分唔清，每日狀態都唔一樣。」王太在丈夫面前表現豁達，但背着他卻是另一個表情。「初期聽到佢患癌，個仔喺上格床打機，我匿喺下格床冚被過頭喊到收唔到聲，要流嘅眼淚都流乾。」

63歲的王伯大半生在地盤工作，做過渠工、雜工及混礙土攪拌工，受傷是等閒事，以往妻子未見他喊痛流過一滴淚，但病情折磨彷佛讓他變回小孩，不但由床上步行往浴室的3米距離，全程需由妻子攙扶，連大小便亦無法自理，有時要墊紙尿片或尿壼代勞，「唔怪佢，有時佢真係無乜力，事後咪同佢換褲及洗返床單。」王太一邊清潔一邊說。

妻子花1.5小時由地下揹丈夫上唐五樓寓所

生病前的王伯身體尚算壯健，重逾80公斤，極度愛護妻兒，只是收入有限，一家三口租住月租5800元、面積約200呎兩房劏房，生活尚可，但去年6月開始他出現嚴重腳痛，不得不停工休養，靠積蓄過活，一直養病至去年底，他開始咳嗽不止，醫生再轉介他至胸肺科，今年3月份確診患上第四期肺癌，病情一度急轉直下，癌細胞由肺部擴散至淋巴，他嘗試接受電療，結果尚未完成第一階段，中途便告嘔血，醫生確認癌細胞已轉移至腦內，「醫生話個腦內有十幾粒瘤，得返幾個月命。」建議王伯接受紓緩治療減輕痛楚。

自今年5月中開始，王伯雙腳不良於行，無法自行下樓，他只能在來回醫院與家中的途中使用公立醫院專用樓梯機上落，大半年來困在睡房，起居生活均在床上完成，還試過因樓梯機服務爆滿，王太在丈夫9月中出院後坐車至地下，約50公斤重的她便揹着70多公斤的丈夫艱難地一步一步爬上五樓，結果要由鄰居仗義幫忙，足足花1.5小時才折返單位內。

「如果我可以出去，想坐喺公園曬陽光，或者去酒樓食點心。」王伯坐在陰暗床上插着鼻喉吸氣，氣若游絲地表達。然而他近日肺積水，由醫護人員帶同樓梯機到場送院，最終目的地只能是醫院，冬至當日亦要在病房中度過。他唯一的希望是盡快輪候公屋上樓，能夠坐着輪椅乘坐升降機自由出入，他早於2018年申請輪候公屋，今年6月申請體恤安置，綜合服務中心社工首次面見時建議王伯「喺出面打工搵錢，搬去有升降機嘅單位。」之後一直沒有下文，數月後轉由其他社工跟進，才向社署正式提交有關申請，目前王伯病況正與時間競賽，未知能否在臨終前如願。

自「落得樓」樓梯機服務試驗計劃完結後，公立醫院的樓梯機服務只提供予緊急醫療或覆診用途。(莫家文攝)

王伯本月14日因肺積水入院，之後便要留醫，預計冬至亦要在病房中度過。(莫家文攝)

關注團體：社署政策不透明

一直提供協助的社協幹事連瑋翹表示，社聯聯同4間非政府組織合作，2018年起推行「落得樓」樓梯機服務試驗計劃，讓居住沒有升降機的舊房長者或行動不便人士，可透過服務出門，除了前往就醫、接受復康服務外，還可購買日常用品、外出飲茶、拜山、參加婚宴等社交活動，維持正常生活質素，然而計劃至今年10月底完結，目前只有公立醫院樓梯機提供緊急就醫或覆診服務，對王伯這類患者來說，服務中斷後便從此過着暗無天日的劏房生活。

連表示，像王伯這類申請體恤安置的患者，獲批的準則並不透明，「同一個服務機構，有社工唔批，另一個社工又肯處理，唔同人處理有唔同標準。」根據房署文件顯示，2020至2021年度預算體恤安置配額為2,000個，結果只有705個申請成功獲得編配，基本每年批出名額均較估算配額少，他指每年估算配額只佔整體申請百分比不足5%，不足影響整體供應量，認為社署應放寬審批門檻，並公開透明交代接受申請的準則，讓公眾參考。

社署回應，王伯為非政府機構營辦的綜合家庭服務中心跟進的個案，該中心會繼續按其家庭的福利需要提供適切服務，包括協助他們處理居住問題。

房署發言人回應，由於個別個案涉及私隱，因此房屋署一般不作個別評論。「體恤安置」並不是一般的公屋申請，而需由專業社工或授權人士為個案作全面評估。社會福利署經評估後，會向房屋署推薦合適個案。當房屋署接獲有關推薦後，會約見申請人，並向合資格的申請人編配公屋單位。在一般情況下， 房屋署在收到社會福利署推薦的「體恤安置」後，會盡快處理。

發言人稱房屋署於2020/21年度，收到社會福利署推薦「體恤安置」的個案共約660宗；至於2021/22年度由今年4月至11月合共收到約380宗。