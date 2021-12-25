聖誕節到來，在囚人士亦可歡度節日。懲教署安排天主教香港教區主教周守仁到赤柱監獄主持聖誕節聖道禮，為出席的在囚人士分享信仰哲理及送上聖誕祝福，其間懲教署副署長黃國興亦有在場，而香港聖公會大主教陳謳明前日到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，期望佳節當前，在囚人士亦可感受節日氣氛。



香港教區新任主教到訪赤柱監獄

天主教香港教區主教周守仁，今日(25日)在懲教署副署長黃國興、懲教署司鐸伍永鴻執事及懲教事務總監督梁贊明陪同下到赤柱監獄主持聖誕節聖道禮，為出席的在囚人士分享信仰哲理及送上聖誕祝福。他其後到訪監獄醫院探望病患的在囚人士，在節日中送上關懷與支持。

香港聖公會大主教陳謳明前日(23日)到白沙灣懲教所主持聖誕崇拜，向出席的在囚人士講道及分享宗教信息，並到院所醫院探望病患人士，給予他們愛心關懷與祝福。

懲教署：在囚人士可申請獲得宗教和社會服務

懲教署表示，凡自願參與的在囚人士，不論是否有宗教信仰，均可透過懲教署司鐸、義務司鐸及其他宗教機構的探訪人士，獲得宗教和社會服務。服務範圍包括探訪、教學、輔導、宗教崇拜及康樂活動。

懲教署與警務處日前聯合推行「並肩同行」計劃，懲教署與警務處的工作人員聯同天主教香港教區教友監獄福傳組織義工本周三(22日)到訪羅湖懲教所，以圓圈繪畫的藝術創作為媒介，協助女性在囚人士表達內心感受，調和負面情緒及去除激進思維，並加強與家人溝通交流，消除隔閡，重建家庭關係，大約有10名女性在囚人士及其家人使用服務，當中包括因反修例示威入獄的女囚犯。