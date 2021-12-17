鄧炳強：黑暴在囚人士企圖建特權　懲教署防止監獄變反中亂港基地

懲教署今日（17日）在赤柱職員訓練院舉行學員結業會操。保安局局長鄧炳強出席結業儀式時指，自去年起大量「黑暴」相關的人士被羈押入懲教院所，部份在囚人士「曾經嘗試於獄中建立特權、招攬追隨者」。他表示，懲教人員「無畏無懼地打擊不法活動」，成功防止監獄變成反中亂港基地。

鄧炳強又讚揚懲教人員緊守崗位，「勇敢面對圍牆內外的各種挑戰，嚴防反中亂港份子死灰復燃，是維持香港穩定的中流砥柱」。他又呼籲，市民特別是各紀律部隊，在周日（19日）立法會選舉踴躍投票。



鄧炳強：在囚人士部分思想激進 與外部組織狼狽為奸

鄧炳強今日出席懲教署結業儀式，檢閱28名懲教主任及114名二級懲教助理，相關懲教人員以中式步操進行儀式。他致辭時表示，懲教署是香港刑事司法體系的重要一環，自去年起大量「黑暴」相關的人士被羈押入懲教院所，還押人數創10年新高。懲教署及早靈活調配資源，有部署地將這些在囚人士安排至不同院所收押，提升管理效能。

鄧炳強直言，在囚人士中「部分思想激進、反中亂港，與外部組織狼狽為奸，企圖於監獄內部樹立勢力，散播各種假消息及危害國家安全的種子」。他指相關人士而曾經嘗試於獄中建立特權、招攬追隨者，挑戰懲教署的管治，有賴一眾懲教人員「無畏無懼地打擊不法活動，成功防止監獄變成反中亂港基地」。

設青少年研習所輔導「黑暴」青少年

鄧炳強讚揚懲教署有見近年因「黑暴」而引起的青少年暴力問題，該署臨床心理學家設計了名為「青少年研習所」的輔導服務，讓青少年和在囚人士調整思維模式，加強守法觀念。在教育方面，懲教署開展了「一切從歷史出發」的課程，加強在囚青少年對中國歷史的認識，提升他們的國民身分認同。

他又提到，懲教署在職員培訓中已將《憲法》、《基本法》、《香港國安法》和國家事務等內容納入職訓練課程必修科目及在職訓練的相關課程；該署又邀請中聯辦及警務處國家安全處合辦講座。

長跑運動員屈景朗畢業 任二級懲教助理

另外，懲教署指其中一名結業學員二級懲教助理屈景朗為長跑運動員，曾獲香港越野跑年度最傑出青年跑手獎項，過去曾參與多項大型國際長跑賽事，並於今年渣打香港馬拉松奪得組別季軍。屈景朗希望以運動員堅毅不屈的精神，鼓勵在囚人士積極面對困難。