發展商申拆尖沙咀1881觀景台　改建兩層高玻璃屋　設零售餐飲店舖

逾130年歷史的尖沙咀1881商場（1881 Heritage）前身為前水警總部，2003年後由發展商長實負責活化項目。長實在本月初向城規會提交文件，申請清拆打卡勝地的圓形觀景台，並把其改建一座兩層高的「玻璃建築」，以及在地面和一樓增設零售或餐飲店舖。申請文件形容，建築能提升該地的歷史氛圍及希望重現前水警總部昔日光彩。



根據城規會文件，發展商計劃在圓形觀景台的位置，興建一座共兩層玻璃建築，地面和一樓會增設零售或餐飲店舖，上層則設露天用餐區。建築設落地玻璃窗，讓用餐者可看到商場及室外裝飾，頂層會是戶外部分，設有長椅供遊客賞景，並會重置一棵新的大型細葉榕。

根據城規會文件，發展商計劃在圓形觀景台的位置，興建一座共兩層玻璃建築，地面和一樓會增設零售或餐飲店舖，上層則設露天用餐區。（城規會文件）

發展商希望透過玻璃建築令前水警總部重現昔日的光彩，又指出建築能提升申請地點的歷史氛圍，嘗試提供公眾所嚮往的東西——包括帶出歷史中尖沙咀海岸上的兩個綠色山丘，同時改善在九龍公園徑一帶的可達性。

前水警總部建成於1884年，為現存最古老的政府建築之一。整組建築群包括主樓、馬廄及報時塔（俗稱圓屋）。至1996年為止，一直為水警所用。最終交予長實發展，2009年完成活化及修復後，便由前水警總部改名為「1881」。( 1881Heritage Facebook圖片)

翻查資料，觀景台上的大榕樹於2018年被超強颱風「山竹」吹塌。去年4月，發展商已曾向城規會申請拆卸觀景台，以增加廣場空間，惟在同年6月遭城規會否決。

前水警總部於1884年建成，為現存最古老的政府建築之一。整組建築群包括主樓、馬廄及報時塔（俗稱圓屋）。至1996年為止，一直為水警所用。2003年時，政府推出發展前水警總部文物旅遊計劃，邀請私人發展商以招標形式保存、修復和發展該歷史地段。最終交予長實發展，2009年完成活化及修復後，便改名為「1881」。