年前海關破走私檢獲　嘉道理農場將瀕危犁頭龜移送英國

香港嘉道理農場指，一隻屬極度瀕危物種的犁頭龜（Astrochelys yniphora）於今年12月從香港嘉道理農場暨植物園飛抵英國切斯特動物園。該隻犁頭龜是早前由香港海關於香港國際機場充公，當時發現57隻屬於兩種不同物種的陸龜，並於2019年9月轉送園方野生動物拯救中心作短期照顧。



園方2019年接收龜隻時，牠已失去左前腿，亦沒有左後腿的爪。（嘉道理農場提供圖片）

嘉道理農場形容，犁頭龜是地球上最珍稀的動物之一，野外數目可能只剩下少於100隻。現時犁頭龜只能在馬達加斯加的一小部分地區找到，牠被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄一（最高保護類別），禁止一切形式的國際商業貿易。然而，犁頭龜的稀有性吸引了爬行動物收藏家和偷獵者非法捕獵該物種至瀕臨滅絕，以園方所知，只有29隻犁頭龜身處於馬達加斯加以外的合法保育計劃中，此龜種被世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為「極度瀕危」物種。由於大眾在寵物貿易中對此罕有龜種的需求甚高，犁頭龜在黑市上被人以極高價格出售。

園方為其安裝支撐滾輪助行走

園方指，該隻在香港獲救的犁頭龜估計是雌性，在2019年被園方接收時，已失去左前腿，亦沒有左後腿的爪，園方估計是因為牠小時候有先天性缺陷或曾經受傷，於是為牠安裝了三個支撐滾輪在其龜甲下方，協助平衡和行走。園方的拯救團隊照顧了這隻犁頭龜超過兩年，出發前，職員將牠放入布袋中，再放入特製的木箱中，確保牠在長途旅程安全。該這犁頭龜現已順利抵達英國切斯特動物園，健康狀況不錯。

園方表示，現時該隻犁頭龜已加入歐洲重要的物種保育計劃。目前園方的拯救中心尚有其他龜隻在等待安置往海外保育計劃。嘉道理農場動物保育部主管艾加里博士指，獲救龜隻正在英國的新家安頓下來，「希望牠能繁殖出下一代，幫助在野外飽受嚴峻威脅的犁頭龜，最終提高野生族群的數字」。