嘉道理農場照顧受傷短吻果蝠寶寶　如遇上牠們飛入家中需關風扇？

撰文：曾鳳婷
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繁殖季節有不少野生動物誕生，但幼小生命容易受傷，5月底嘉道理農場接獲市民通報一隻受傷短吻果蝠的求助，最終把牠猜帶回園方照料，事後在社交平台上分享相關知識。園方表示，受傷的蝙蝠寶寶經團隊妥善照顧，以及回復健康後，便可重返野外。

嘉道理農場暨植物園日前在其Facebook專頁發文指，一隻受傷的果蝠寶寶於5月底被送到拯救中心，經過檢查後，果蝠寶寶的右腿翼膜上有個小洞，但傷口是一個康復中的舊傷，故毋須擔心。園方解釋，蝙蝠的翼膜類似人的皮膚，即使在受傷後亦能很快自然癒合，故團隊會為小果蝠提供合適的環境和食物，讓牠健康成長。

蝙蝠是哺乳動物的一種，會從蝙蝠媽媽中獲取母乳。（嘉道理農場暨植物園圖片／Alice Wong）

蝙蝠是哺乳動物的一種，會從媽媽中獲取母乳。而受傷的果蝠寶寶則由園方已受訓練的動物護理員人手餵飼，每天喝動物奶四至五次。而在寶寶長出堅硬的牙齒後，有變成亞成體的跡象，可以轉吃成年果蝠以果實為主的餐單。現時，受傷的蝙蝠寶寶日漸長大，已轉吃成年果蝠的食物。園方亦表示，有信心快將讓牠重返野外。

受傷的蝙蝠寶寶日漸長大，已轉吃成年果蝠的食物。（嘉道理農場暨植物園圖片／Alice Wong）

園方提醒，如果市民在日常遇到蝙蝠，不需要驚慌，不同情況下都有相應的處理手法。若發現有生病或受傷的蝙蝠，市民應致電到愛護動物協會緊急熱線；如蝙蝠正在受到傷害，市民則需要報警或使用1823熱線向漁護署舉報；如發現蝙蝠屍體，市民可以選擇以非徒手的方法，把牠移到野外如灌木叢中，讓牠回歸自然，或使用1823熱線聯絡食環署處理。

如有養寵物需將其與蝙蝠分開

此外，若蝙蝠意外出現家中，市民應緩慢移動，以免驚嚇蝙蝠，並嘗試把牠限制在單獨的房間，並關上門。待蝙蝠穩定後，在非徒手下把牠安置在紙箱或毛巾內，並把牠移到室外。如晚上發現牠們的話，市民則可以關燈及打關窗戶，待牠自行離去。值得注意的是，在整個過程中，如市民有飼養寵物，必須把牠們和蝙蝠分隔，並關掉所有有機會傷害到蝙蝠的電器，例如風扇。在處理蝙蝠時，如需要協助，亦可以聯絡愛護動物協會。若意外被蝙蝠咬到，市民應立即求醫，接受適當的治療。

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