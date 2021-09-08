嘉道理農場辦八公里慈善行　設四大關卡認識本地動植物

疫情下香港人愛遊山玩水，但大家對大自然的認識是否足夠？第一屆「再森林‧還原野」慈善活動將於今年11月13日及14日在嘉道理農場暨植物園舉行，參加者可征服一條長達八公里的山徑路線，或者挑戰綠野尋寶的眾多關卡，再到下山區的自然市集參與歷奇攀樹和主題導賞團等多個趣味活動。透過活動，參加者將對大自然加深認識，亦可了解到嘉道理兄弟對創辦植物園及扶助貧困村民所作出的努力。



「再森林‧還原野」慈善活動由八公里慈善行、綠野尋寶和自然市集組成，其中在慈善行路線上，參加者會途經觀音山、嘉道理兄弟紀念亭、舊中環郵政總局遺留的四支擎天石柱、世界主要城市指示牌和彩虹亭等地標，可一邊品嚐洛神花茶，一邊享受錦田和大埔鄉郊的景色。

路線中又設置四大關卡，讓參加者完成任務及掃瞄記錄成績，過程中可認識本地的動植物，包括嘉道理農場暨植物園如何進行大自然復修、促進野生動植物康復，以及重新聯繫人類與大自然。這段歷史，是從1950年代嘉道理兄弟成立早期的嘉道理農業輔助會，一直發展至今。

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至於「綠野尋寶」將設有20個關卡，分布在園內下山區和半山位置。參加者須在限時內，前往不同關卡進行任務，完成後的得分用作即日換領獎品。這些關卡任務鼓勵參加者與大自然互動，從中認識各種野生動植物和時令農作物，並學習與自然環境和諧共存。

此外，參加者可以參與在下山區舉辦的自然市集。屆時將有一系列活動包括互動性教育展覽、動物知多點和主題導賞團等。每位參加者將獲贈一個木製杯墊，是以園內壽命已盡的樹木製作而成。禮物源自大自然，提醒大家應當以保護環境為使命。是次活動籌措的善款，將用於嘉道理農場暨植物園的自然保育、多元整體教育和永續生活項目。

參加者可於網上分別報名，並會將收到由該園提供的新冠病毒測試棒，須按指示在活動當日先在家中完成新冠病毒快速測試，向職員出示呈陰性結果的測試棒，方可進場參與活動。

活動詳情