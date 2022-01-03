九巴五大車站加裝「天使盒子」　藍牙技術助尋回走失腦退化者

香港人口老化問題嚴重，而腦退化疾病愈趨普遍，患者的生活、出行自理能力都會大受影響，早前有調查發現，約三萬多名腦退化症人士曾發生走失情況。近日九巴在全港五個大型巴士站加設了藍牙定位裝置「天使盒子」，只要佩戴了特製的電子裝置，腦退化症病人如在走失時經過巴士站，家屬和市民就可透過手機應用程式掌握其位置，透過用科技建立的尋找網絡，希望日後能幫助走失人士盡快回家。



大眾不時在社交網上都會見到尋人帖文，照顧者在尋找走失的腦退化症長者時，大多會親身外出或是報警求助，但這些方法都要依靠市民肉眼認出走失者。賽馬會「友里追蹤」社區計劃透過結合社區網絡及科技力量，冀能為腦退化症親人提供實質支援，近日他們推出了首批「天使盒子」，試行地點包括了沙田市中心巴士總站、屯門市中心總站、尖沙咀碼頭巴士總站和屯門公路轉車站（往屯門及往九龍方向）。

愈多人使用 偵查位置愈準確

有關技術由香港科技大學計算機科學及工程學系陳雙幸教授團隊研發，尤其適用於人口密度高的地方，例如香港鬧市。佩戴了「守護蹤」裝置的腦退化症人士一旦走失，照顧者可使用「友里蹤跡」App的報失功能，走失者身上的裝置就會發出藍牙訊號讓「天使盒子」或下載了應用程式的市民用戶偵測，從而能推測走失人士身處的位置；愈多「天使盒子」和愈多人使用應用程式，偵查到的位置就愈準確。

（左起）賽馬會耆智園總監郭志銳教授、九巴助理總監（傳訊）林子豪和香港科技大學計算機科學及工程學系陳雙幸教授。（呂諾君攝）

提到私隱問題，陳雙幸教授表示，訊號和位置資料均會以匿名方式上傳至伺服器，而整個系統通過了私隱影響評估和安全風險評估和審計；又指團隊一直希望能將裝置放於固定地方，以讓藍牙訊號更穩定，期望未來有更多地方安裝「天使盒子」。

裝置可一年內不充電

賽馬會耆智園總監郭志銳教授則指，雖然市面上也有不同用於偵測位置的產品，惟最大問題是腦退化症長者會「唔記得帶」，而「守護蹤」裝置可放於八達通套、拐杖或銀包內，且一年內都不用充電。他又指，現時下載手機App的用戶已達25,000人，希望能繼續與市民和企業合作，一同建立關愛友善社區。

九巴助理總監（傳訊）林子豪表示，九巴日常服務的市民中，約有兩成均是長者，過去也有不少腦退化長者會乘坐巴士，又估計下人口老化之下，乘客長者比例會一直提高。林指，希望透過計劃建立長者友善的社區，「希望鼓勵有腦退化嘅長者，即使有輕微症狀，都可以多啲出嚟、多啲社交，咁對病情都有幫助。」他相信加裝「天使盒子」對尋找走失長者有裨益，亦期間未來能陸續增加「天使盒子」的數目。