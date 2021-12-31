屯門中建公屋刊憲平整工地　井上村居民憂滅村浪貓變孤兒

政府計劃在屯門中興建公營房屋，其中一幅屯興路用地平整及基礎設施工程本月中刊憲，要求2月底前提出反對意見，受影響的井上村居民稱平安夜(24日)有地政總署人員到場張貼通告及為寮屋進行登記，度過逾半世紀以來首個不一樣的聖誕，有人表明會向運房局反對「封路滅村」，延長留守時限，亦有居民在社區內餵飼流浪貓多年，「唔擔心自己，反而擔心佢哋無得食。」新一年在即，拆遷成為居民心頭內憂思。



本月中刊憲永久關閉部分村路進行工程

港府2017年公布「屯門中房屋用地初步發展研究」，選定5幅土地興建公屋，提供10,700個單位，當中第23區屯興路用地涉及井上村範圍，經收回土地清拆該村後興建4座樓宇，提供約2,700伙單位，料可容納7,560人居住，雖然提出有關計劃後，居民均表明反對，甚至去年9月在屯門區議會大會討論有關議題時到場抗議，但最終城規會依然通過有關規劃，運輸及房屋局本月15日正式就連接屯興路建造公共道路而進行工地平整及基礎設施的項目進行刊憲，工程包括永久封閉部分行車道、村路、村徑及美化巿容地帶，以進行一系列附屬工程，要求任何人須於明年2月22日前向運房局提出意見。

井上村由一條符禮修路貫穿全村，井上村路牌上方的石牆便掛有一幅橫額抗議土木工程拓展署規劃有關清拆井上村的工程，沿途欄杆亦掛上「無理清拆」、「不遷不拆」等標語。

沿村徑走入村內，一遍茂密的蕉林出現眼前，六十餘歲的村民余女士正是該幅土地的田戶，「我阿爸1945年香港重光後就搬入村內耕田種菜，我就喺𠵱度出世，到我接手時就種大蕉，貪佢唔使點理。」她稱現時居住數千呎寮屋，原本是養豬的豬欄，其後棄豬建屋，兄弟姊妹及堂兄弟相繼搬進來，慢慢成為家族住屋，各人關係融洽密切，未料會迎來拆遷的一日。

戰後父親搬入村內：我喺𠵱度出世

她稱地政總署「寮仔組」人員2個月前到場為寮屋進行登記及標上記號，未有交待詳情，至今月24日平安夜下午，再派人在各家各戶的門前張貼通告，表明當局將收回土地進行公營房屋發展，會按程序清拆區內構築物，並為區內居民進行清拆前登記，以便日後向合資格人士提供安置及發放特惠津貼，但未有詳細交代村民搬遷前的最後限期。

余女士稱，居民曾與地政總署人員溝通，對方聲稱2023年將會收回全村土地清拆，但未有正式公佈，她稱未有太過介懷，認為「住得一日得一日」，只希望日後上樓後能夠盡量原區安置。

另一名70歲居民林太，與丈夫與一子兩女早年便搬入村內居住，一直等待上樓，一等便三十多年，如今長子已移居澳洲，次女長期出外旅行，屋內剩下幼女同兩老同住，曾試過被「寮仔部」人員以超過登記牌照屋範圍為由，拆去部分單位，她早已對拆遷一事看開，「喺度住咗咁多年又唔使交租，已經好感恩，我都70歲，仔女都出身，我都無乜好牽掛，到時睇政府點樣安排吧。」

有居民擔心遷走後，一班流浪貓無人餵飼餓肚子。(莫家文攝)

擔心社區浪貓無人餵飼

大約4年前搬進井上村的羅小姐，與另外四戶人家居住於井上村一幢依坡而建的寮屋內，鍾愛動物的她除了飼養一頭貴婦狗，亦會在屋內定期餵飼流浪貓，目前至少有6至7頭流潉貓早晚到訪一次，食飽飲足後便會離開游走山頭，「有貓媽媽生咗一胎後，仔女長期喺度用餐。」她稱井上村位處山坡上，空氣清新，附近居民種植果樹或養羊，如同過着鄉郊般的生活，但走出馬路便可乘搭任何交通工具出巿區，甚為方便，如今政府收回土地清拆，她已有心理準備可能隨時要搬走，唯一擔心是流浪貓隻或飼養愛犬因上樓而無法照顧，「唔擔心自己，反而擔心佢哋無人養又無得食。」

《HK01》正向地政總署查詢。