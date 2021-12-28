油柑頭村旁用地興建中密度住宅　老村民憂無預警迫遷：迫我哋瞓街

政府計劃將兩幅位於荃灣油柑頭村附近的綠化地帶改劃用途以興建中密度住宅，有關規劃近月獲城規會通過，受影響範圍涉及漢民上村一批老居民，有村民批評地政總署自今年7月在門口貼出通告後要求登記住戶人口後便杳無音訊，下月便開始清拆，擔心村內大多為逾70歲的老村民，部分更打算在村內終老從未申請公屋，若貿然迫遷變相「瞓街」，「我哋無地方瞓，係咪迫我哋瞓喺特首辦？」要求暫緩及盡快公布調遷安排。



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漢民上村多為老居民 大半生居住種樹種田

政府去年10月在區議會提出兩幅位於油柑頭村附近的「綠化地帶」用地已改劃為「住宅（乙類）」支區，以發展私營房屋，合共提供約1,880個中密度私營房屋單位，其中一幅位於荃灣麗城花園以北、近油柑頭村上坡一幅面積約4.93公頃山坡綠化地，用地剛好涵蓋漢民上村一帶的非原居民寮屋區，有關規劃至今年10月獲城規會通過，料可興建約1,390個私樓單位，居住人口達3730人。

記者今日(28日)走進漢民上村所見，村內房屋均為用鋅鐵、木板及石材興建而成的寮屋，外表破落，估計落成已久，屋旁有的種植菜田、荔枝樹及大樹菠蘿，亦有村民在屋前放置近十個蜂箱作養蜂箱，養蜂收集蜂蜜，而漢民上村近大纜涌引水道的山坡一帶寮屋，已陸續倒塌僅剩地基，附近寮屋亦有拆卸痕迹及豎立告示牌，列明該處屬政府土地，禁止非法佔用、傾倒、挖掘及耕種。

村內居住10多年的村民羅女士表示，屋主是其契媽一家人，其子女亦在村內出世，現時契媽已80多歲，與其他老村民一樣，全部均在漢民上村開村時便搬入，居住大半生，雖然寮屋間隔簡陋，每逢颱風暴雨便會漏水，2018年超強颱風山竹來襲，更將寮屋的整塊鋅鐵簷篷掀起，事後須向社署申請改善家居援助計劃補助進行修葺，然而她與契媽一家合共6口人已習慣落菜田種果樹的鄉村生活，她亦飼養一頭現年11歲的唐狗作伴，契媽原打算在村內終老，從未申請公屋上樓，但地政總署去年10月起到場登記寮屋資料及劃上記號，至今年6月在門口貼上通告，要求各人到辦公處登記居住人口及戶數，之後便從未提過所有村民何時必須在限期前遷走，直至其他村民獲悉下月將陸續清拆寮屋，才驚覺被政府迫遷。

村民批評部門登記人口後失蹤 不提遷走限期

她批評，至今從未有一名寮屋管制組人員通知她們何時拆遷，有何調置安排，令村民無所適從，擔心新年前後突然被通知遷走，在毫無準備之下如同要她們「瞓街」：「我哋無地方瞓，係咪迫我哋瞓喺特首辦門口？」她要求政府部門至少給予3個月的搬遷期，並且安排原區安置，否則要她們跨區搬至寶田邨中轉屋，如同扼殺她們多年來的生活圈，「我唔係要返咁多平方呎的單位，而係原區安排一間單位畀我哋棲身，唔係你叫個80幾歲的老人家點樣適應?」

荃灣區議會主席陳琬琛表示，地政總署去年10月將兩幅疄鄰油柑頭村的上坡用地改劃用途作興建中型密度住宅時，當時區議會上已有不少質疑聲音，例如連接山上兩幅用地只靠一條雙線雙程寶豐路，該車道極為狹窄，即使政府提出擴闊現行車路，車輛最終駛出麗城花園一帶，加重附近屋苑的交通負擔，引來繁忙時段大塞車，而部分路段更實施交通管制，不准重型車駛入，新興建的屋苑出入口只容一輛車進出，「當時睇唔到條路有咩解決辦法，已經叫政府部門收返方案重新考慮，估唔到係城規會批准呢個規劃。」

荃灣區議會主席陳琬琛認為必須先安置漢民上村居民妥善調遷後，才進行清拆及平整工地工程。(資料圖片)

區議員要求先安置後清拆

他續稱，受影響的漢民上村居民大多為上年紀的老居民，不可能未經考慮他們的福祉，便在毫無知會的情況下突然提出全村遷走，做法不人道且無法接受，他今日(28日)聯絡地政專員了解事件，初步獲悉文件雖提及明年1月清拆調遷，但相信不會趕及下月完成，由於拆遷牽涉及多個政府部門，詳情要待各部門開會共同商討後再定出實際日期，他已要求相關部門預先為受影響居民安排調置後，方可進行清拆。

《HK01》正向地政總署查詢事件。