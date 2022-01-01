預算案斥資80億元建社區設施　何文田政府綜合大樓最新平面圖曝光

2018年《財政預算案》曾預留80億元在各區興建社區設施，當中提到在何文田興建一幢社區綜合大樓應付人口需要，多年來只聞樓梯響，九龍城區議會近日公布「何文田政府綜合大樓」工程計劃，大樓平面設計及外觀概念圖曝光，當局建議在前何文田巴士總站重建地盤興建一幢8層高連天台的樓宇，屆時集社區會堂、精神健康、安老護理、綜合家庭服務及康健服務于一身，下周四(6日)在九龍城區議會討論。



新大樓用地前身為巴士總站

何文田政府綜合大樓地址位於何文田邨重建地盤III，鄰近常富街迴旋處及毗鄰何文田邨景文樓，該地盤前身為何文田公共運輸交匯處，同時是巴士總站，至2003年舊何文田邨清拆，政府2017年永久封閉上址，另闢新地點開設新的何文田巴士總站，以使用該地段用作興建小學校舍、社區會堂及社會福利聯用大樓。

根據九龍城區議會文件顯示，該地盤可建面積為1,744平方米，最新平面圖顯示將興建8層高連天台的大樓，最高點為香港主水平基准以上88.85米，扣除斜坡後大約48米高，設施包括民政事務總署轄下的社區會堂及多用途會議室；社署安老院舍暨長者日間護理中心、精神健康綜合社區中心、綜合家庭服務中心；食衞局轄下九龍城地區康體中心等。

新樓盤落成後料區內單位落成量高達2萬伙

有九龍城區議員曾表示，多個樓盤如天鑄、皓畋、加多利軒等私人屋苑落成，再加上何文田站上蓋項目及常盛街地皮住宅項目等，連同舊有屋苑，該區落成單位將高達20,000伙，現有社區設施已不足支持人口快速增長，故要求盡快落實興建社區綜合大樓。

民政事務署在文件中提到，建築署已就興建「何文田政府綜合大樓」工程項目進行概念設計，要求區議員就該計劃提出意見，在當日公開討論。