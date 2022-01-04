大嶼山發現新斑蝶越冬地點　至少5000隻　數量創近年調查新高

綠色力量表示，在大嶼山發現一個新斑蝶的越冬地點，群集斑蝶數量有約5,000隻，創近年越冬斑蝶調查的新高，而斑蝶類型以烏鴉型為主，與以往調查於大嶼山錄得以老虎型為主有明顯不同。他們又指，一月仍發現大量斑蝶，情況屬少見。

綠色力量指出，近年大嶼山多處都有非法開墾、砍伐、堆坭等破壞行為，當中包括一些鄰近斑蝶越冬的地點，有可能對越冬斑蝶造成滋擾，而且政府近年發展大嶼山，但斑蝶越冬地點通常較隱蔽及短時間出現，容易在一貫的生態調查中被忽略，建議當局發展前，須更仔細及長時間進行生態研究，



大嶼山新發現斑蝶越冬地，群聚斑蝶達5,000隻。（綠色力量提供）

主要發現藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，是次發現的斑蝶越冬地點屬雜木林，範圍約1,000平方米，最早於去年12月收到市民報告，及後於1月1日及1月3日，分別錄得約5,000隻及約4,500隻斑蝶，當中約九成半是藍點紫斑蝶，其餘是幻紫斑蝶，兩者均屬烏鴉型，當中亦夾雜零星的老虎型，例如青斑蝶和虎斑蝶。

暫時原因未明

單表示，綜合過去13年的調查，只有在2012年冬季於屯門小冷水曾錄得五千多隻斑蝶，故形容是次實屬少見。而在2015年，亦曾於大嶼山發現大量斑蝶，高峰期更近萬隻，但只短暫出現數天，該地點之後多年亦不再有斑蝶群集。

他又指，是次於大嶼山發現的新斑蝶越冬地點，斑蝶類型以烏鴉型的藍點紫斑蝶為主。相反，以往於大嶼山分流和水口錄得的斑蝶類型均以老虎型為主，顯示今年有較多來自境外或本港其他地方的烏鴉型斑蝶到訪大嶼山，原因暫時未明。