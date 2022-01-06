Omicron｜戲院停業14日　多部電影延期上映　各大院線退款安排

Omicron變種病毒襲社區，本港第五波疫情一觸即發，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布收緊防疫措施，周五（7日）凌晨起，餐廳晚上6時至翌日早上5時全面禁止堂食，酒吧、健身中心、卡拉OK、主題樂園及戲院等15類處所必須關閉，為期兩周。是繼2020年12月2日至2月7日後第二次需強制停業，不少「戲迷」把握機會在今日（6日）到戲院看戲，亦關注退票安排。《香港01》整合各院線的上映日子改期及退票安排。



Omicron變種病毒襲社區，戲院等15類處所必須關閉，為期兩周。（資料圖片）

百老匯院線表示，旗下14間戲院會由本月7日起暫時關閉至至20日，1月6日晚上9時後的部分場次，因最新防疫條例及片長關係有所更改，客人需於官方網站查看最新場次資訊。《死亡立方》及《致命24小時》將會押後映期，電影中心今天晚上9時10分的《Drive My Car》取消場次，改為於晚上9時25分放映《肉罷不能》，而《西城故事》則由晚上9時25分提早於晚上9時10分放映。

經網頁/應用程式購買受影響場次之客人，會安排信用卡退款，需30至60個工作天。經票房購買受影響場次之客人，可於恢復營業後30天內親臨到觀看電影的同一戲院票房，辦理退款或更換相等於已購戲票數量的其他場次戲票或贈券。

查詢方法

電郵：info@cinema.com.hk

顧客服務熱線：2388 0002（辦公時間：每日11:30至20:00）



高先電影院表示，該院會由1月7日起暫時關閉至20日，經網頁/應用程式購買受影響場次之客人，會安排信用卡自動退款，大概需時8至10個星期。經票房購買受影響場次的客人，可最遲於戲院恢復營業後30天內親臨高先電影院票房，辦理現金退款或更換其他相等已購戲票價值的其他場次戲票，如票價不同需補回差額。

所有於今年1月7日後仍生效的高先電影院會籍、換票證及贈券，其有效期將順延14日。所有已兌換受影響場次之會員積分及換票謐，會安排於8至10個星期內，自動退回會員電子戶口。

查詢方法

電郵：cinema@goldenscene.com



MCL Cinemas表示，全線戲院將由1月7日零晨12時起，暫停營業至20日。戲院將為已購買以下場次的顧客安排退款手續，包括1月6日之電影場次（散場時間為下午11時59分後）、1月7日至20日期間受影響的場次、另與片主協議，電影《致命24小時》、《死亡立方》的場次亦會取消。經票房購買受影響場次的客人，可於30日內（即2月19日或之前）親臨購票之戲院票房辦理退款。

經網頁/應用程式購買受影響場次的客人，會安排信用卡自動退款，手續需時8至10個星期。使用電影換票證、禮券及贈券兌換1月7日至20日期間的客人，將會安排退回電影代用券一張，並可於戲院恢復營業後30日內親臨同一間戲院領取，電影代用券有效期為領取當日起計一個月。

查詢方法

票務查詢熱線：2418 8841（辦公時間：星期一至五上午9時至下午8時、星期六、日及公眾假期上午11時至下午8時）



嘉禾院線表示，將由1月7日起，暫停營業至20日，期間所有電影場次、直播節目等將全部取消。院線將為已購買以下場次的顧客安排退款手續，包括所有1月7日至20日場次戲票、《死亡立方》及《致命24小時》之所有場次、《Jack The Ripper》音樂劇-香港韓國同步-現場直播（李洪基-FT Island）1月9日場次戲票、《Jack The Ripper》音樂劇-香港韓國同步-現場直播（南優賢-INFINITE）1月9日場次戲票。

如客人以現金/信用卡/WeChat Pay/Alipay/EPS/八達通/雲閃付於票房或自助購票機購票，請於今日（6日）或之前，或戲院恢復營業45天內，攜帶完整門票到購票之戲院辦理退款手續，退款會以現金形式發還，門票於退款後將被收回。如客人經網上及手機應用程式購票，款項將會自動退回，經各銀行直接將門票費用連同網上手續費退回其信用卡戶口，預計需時8至10個星期。如客人以換票證、禮券、贈券購票，可於今天（6日）或之前，或戲院恢復營業45天內到閣下購票之戲院辦理換票手續。不設退款。

所有1月7日至20日到期的電影禮券及贈券，有效期將自動延長30天（由原本到期日起計），其他使用條款及細則維持不變。所有1月7日至20日到期的有效會籍，會籍及積分到期日將自動延長30天 （由原有到期日起計）。系統將於14個工作天內自動更新。

查詢方法

電郵：enquiries@goldenharvest.com（一般查詢）、membership@goldenharvest.com（會籍及積分查詢）



本港戲院繼2020年12月2日至2月7日後第二次需強制停業，未知是否會影響農曆新年的黃金檔期。（資料圖片）

Cinema City表示，6間分店將於1月7日起停業，於票房親身購票及使用網上八達通購票之客人，可於今日（6日）或政府解除限制後45日內，手持完整戲票到同一分店辦理退款或換領同等價值之電影戲票。網上購票的客人，院線會安排退款程，有關款項一般會於4至6星期內退還至信用卡戶口，手續費不設退款。已使用贈券及換票證換領戲票之顧客可於票房換取同一電影之換票証，不設退款。已使用禮劵換領戲票之顧客可換領同等價值之電影戲票，不設退款。關於CCVIP會員會籍之安排，則需密切留意Cinema City專頁。

查詢方法

電郵：info@cinemacity.com.hk



英皇院線表示，將於1月7日起至20日暫停營業。原定於今日（6號）開畫的英皇電影《致命24小時》，需押後映期，重新部署後將第一時間公布上映日期。

於網站或手機APP購票之客人，將獲安排退款，有關款項一般會在4至6個星期內退還至其信用卡戶口。於票房購票之客人，可於今日（6日）前或戲院恢復營業後的45天內到所屬戲院辧理退票手續。使用英皇戲院電影禮券或電影贈券購票之客人，可於今日（6日）前或戲院恢復營業後的45天內到所屬戲院辧理退票手續。使用AIA電子電影禮券或英皇戲院電子電影禮券之客人，則毋須前往戲院辦理退票手續，該禮券之有效日期將自動延期至今年4月30日。VIP會員如使用代幣兌換戲票買一送一或以電子贈券購票，代幣差額及有關贈券將於14個工作天內自動退回至其會員帳戶。此外，營業部會與包場之客人直接聯繫。英皇戲院將會安排延長戲院暫停營業期間受影響之電影禮券、贈券及優惠券之有效期（包括但不限於AIA Vitality健康程式電影電子禮券、VIP會員迎新電影贈券及生日電影贈券等），有關日期及詳情將於戲院恢復營業後公布。

查詢方法

電郵：enquiry@emperorcinemas.com

客戶服務部：2969 7525（星期一至五上午10時至下午6時）



影藝戲院表示，將於1月7日至20日期間暫停營業，如觀眾已購買受影響場次之戲票，請保留完整戲票於1月6日或戲院重開後30日內，前往同一戲院售票處辦理退款手續（不包括贈券、換票證及網上手續費）。

查詢方法：facebook專頁inbox聯絡



華懋電影院表示，巴黎倫敦紐約米蘭戲院於1月7日至20日暫停營業。如有任何查詢，可電郵至info.cce@chinachemgroup.com。

CGV Cinemas表示，將於1月7日至20日期間暫停營業。停業期間，CGV Cinemas會於戲院所有範圍進行清潔及消毒。任何經票房或自助售票機購買上述期間戲票的客人，可於戲院重開日起計30日內，親臨CGV Cinemas票房辦理退款手續，客人亦可選擇到票房更換同等價值的電影場次。

任何經網上及手機應用程式購票的客人，將獲購票時所使用的電郵通知有關安排，並會自動退款至所使用的信用卡，有關程序需約4星期時間處理。如已購買《死亡立方》或《致命24小時》1月6日的場次，因電影上映日期延期，任何經票房或自助售票機購買以上電影的客人，請於今日（6日）親臨CGV Cinemas票房辦理退款手續，客人亦可選擇到票房更換同等價值的電影場次，任何經網上及手機應用程式購票的客人，將獲購票時所使用的電郵通知有關安排，並會自動退款至所使用的信用卡，有關程序需約4星期時間處理。

查詢方法

電郵：cgv.hkmo@cj.net



《西城故事》口碑相當不錯。（劇照）

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原定將於本月上映的電影包括《致命24小時》、《死亡立方》、《奪命狂呼》（SCREAM）、《逃獄兄弟2》、《355：諜影特攻》、《皮爾大冒險》以及《魔比煞》等將會推遲上映。至於《變鈦》、《肉罷不能》及《西城故事》會先於今日（6日）上映一天。