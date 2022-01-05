Omicron｜林文健：病毒已進入社區　傳播力強　戶外可受感染

Omicron 本地疫情一觸即發，政府下午召開記者會交代進展。衞生署署長林文健表示，直截至昨日，本港已有114宗omicron個案，相關的輸入個案一直上升，目前九成個案為帶有Omicron病毒株，而每日確診個案錄得30宗以上，對本港醫療及檢疫設施做成很大大壓力。



林文健指，過去24小時本港疫情出現重大變化，原因是發現由獲豁免檢疫28歲國泰空姐（12676個案）衍生的感染群組個案，在社區已出現不止一條傳播鏈，甚至有更廣泛的傳播。他確認疫情已進入社區，且病毒傳播力強，如有個案戴口罩、身處戶外地方也可受到感染，防疫需要當機立斷，以防止進一步擴散。



群組個案行蹤涉多個地方 露天場所亦可受感染

林文健指，不少確診個案CT值為20以下，換言之病毒量非常高，進一步傳播力會非常大。其次，群組個案的足跡、行蹤涉及多個地方，活動多元化，包括聚餐、室內聚會，戶外集體活動例如跳舞等，而涉及個案互相感染，包括家人、朋友、不相識的人，更有個案感染途徑包括在露天地方或戶外公眾場所感染，而且患者已戴口罩、相距較遠，反映今次感染風險好嚴峻。

林文健指，不少個案CT值為20以下，換言之病毒量非常高，進一步傳播力會非常高。（歐嘉樂攝)

林文健稱，相對病毒量較高的感染人士，不少屬無接種疫苗；已有打針的人，沒有出現病徵，病毒量不高，或可避過檢測，反映可以有隱形傳播鏈存在。

現時疫情已進入社區，林文健形容防控處於非常危險階段，必須當機立斷，為防止進一步擴散，強烈呼籲市民，若曾去過有受感染個案到訪的地方，盡快按指示檢測；如有不適，或曾有機會接觸感染人士，都要盡快求醫，同時呼籲市民盡快接種疫苗。

屯門染疫男測量師非源頭不明 基原排序與機組人員個案脗合

特首林鄭月娥則指，目前社區有兩個案需關注， 其中居於屯門染疫的男測量師，雖然並無外遊紀錄，亦未接觸過確診個案，但不是源頭不明。基因排序顯示病毒與今次違規機組人員個案的基因脗合，並非本地源頭不明個案，只是傳播途徑不清楚。

至於另一個跳舞群組，有個案緊密接觸者，其中數位人士參加了公海遊，故昨晚已安排全船提早回岸，船上3,000多人要接受強制檢測。

林鄭指，居於屯門染疫的男測量師的基因排序，與今次違規機組人員個案而引入的基因脗合，並非本地源頭不明個案。（歐嘉樂攝)

她形容，omicron傳播能力強而速度快，短時間可感染八至十人，隨時可令社區個案「幾可級咁上升」。雖然個案源頭明確，即為輸入個案相關，但傳播途徑未明，形容是「危險訊號」。她指，部份確診者未知受到感染時，活動非常多，所以昨日強制檢測公告已列出50個地點。

她形容社區即使未爆發第5波疫情，但已經是一觸即發，「可能再過十幾、廿個小時就會進入狀況」，好稱今早已召開內部會議，並聽取衞生防護中心匯報。

按當下嚴峻疫情，她形容要盡快掌握關鍵時刻控疫，以防社區大規模爆發，「某程度上要同omicron競賽」，形今次是兩年抗疫以來最果斷，要「快、準、狠」，爭取最短時間截斷傳播鏈。

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