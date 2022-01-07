油旺重建｜城規會規劃研究會議　花墟水渠變花園　果欄融入商廈

油尖旺區的樓宇老化、街道狹窄，重建油麻地及旺角地區研究討論多年，市建局早於2017年開展「油麻地及旺角地區研究」，探討如何提升這兩區目前土地的使用效益以及重建潛力，並計劃將部份區域劃成活化帶及休憩用地，當中包括將花墟水渠變成水道花園、重新規劃果欄、花墟、女人街及上海街618項目。繼市建局早前向立法會提交研究報告，城規會今日（7日）亦就有關規劃研究舉行公開會議。



油旺區人口密度冠絕18區 擬劃成五大更新潛力區

市建局早年在油旺重建的研究中，制定了「正、負、零」三個發展模式，當中政府決定採用「正」方案，即維持現有人口密度，但放寬建築物條例及地積比限制、將人均居住面積和公共空間人均享有面積等提高，同時會以「港人首次置業」形式提供更多資助房屋。市建局代表今日(7日)在會上介紹相關的概念藍圖。

市建局指出，油旺區內的人口和密度是全港平均水平的六倍，是18區中最高；研究將兩區分為5個「市區更新潛力地區」，例如油麻地南和北是「歷史文化生活區」、旺角東和旺角西是「動力商貿區」等。而五個地區下再設五個發展節點，包括將花墟水渠改建為水道公園、活化旺角街市和油麻地果欄。其中在果欄活化方面，局方指將在毗鄰巧翔街的一幅用地興建多層商業大廈，底層會留予現有的果欄批發業務，頂層則有商業發展項目，並輔以新的精品酒店和其他與旅遊、藝術和文化相關的用途。

巿建局：已向專業界別及立法會作諮詢

此外，局方另選出多個具發展特色的地點，例如是在上海街618項目附近興建青年文化場所、為花墟和女人街等特色街道提出新的規劃和設計指南。

市建局表示，有關建議已先後向立法會、區議會、香港測量師學會、香港規劃師學會等作出諮詢，並得到大部分人士的支持；重申市區更新並非市建局能獨力承擔的工作， 需有私人機構的參與，而未來將與政府落實不同的執行細節。