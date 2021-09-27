油旺變天｜商廈重置果欄批發　業界指重型貨難上樓　恐人流將大增

市建局在2017年展開油麻地、旺角地區規劃研究，4年後向立法會提交研究報告。該局建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，並透過「整合街區」、即殺街及封街作房屋發展。

九龍果菜同業商會理事長張志祥今日（27日）在港台節目《千禧年代》指， 果欄商戶同時作零售及批發，難將兩者分開重置；加上多屬重型貨品難搬運上樓，認為新方案難解決問題。油尖旺區議會關注油麻地果欄工作小組主席胡穗珊亦指，新方案建議興建酒店及商廈，擔心會為該區帶來額外人流及車流。



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市建局建議將果欄現有建築群保留作水果零售和其他與旅遊用途，而毗鄰巧翔街用地興建一幢商業大廈，基座用作水果批發市場，重置現時果欄的批發作業。此外，在果欄以南的土地，則用作興建新的精品酒店、休憩空間和藝術及文化用途。

區議員憂新酒店帶來額外人流及車流

油尖旺區議會關注油麻地果欄工作小組主席胡穗珊指，果欄一帶的交通及噪音問題嚴重，同意需要搬遷，不過擔心新建的酒店及商廈會為該區帶來額外人流及車流，最後或無助解決問題。她亦指出，果欄近上海街一帶的交通問題源於有大型貨車上落貨，若重建後無改善上落貨情況，擔心或無助解決交通運輸問題。

她亦提到，市建局建議整合街區發展，部份範圍內涉及區內非樓齡最高的大廈，部份甚至剛完成維修翻新，亦非「三無大廈」，反而廟街、新填地街等較多舊樓的街道則未有被包括在內。她指，大型整合發展涉及大量居民，加上該區多低收入住戶，擔心重建後迫走原區居民。

至於市建局建議將花墟徑水渠改建為水道，並興建大型水道公園，胡穗珊指油旺區內的休憩用地零散，每區需要有大小適中的休憩用地應付居民需要，而非建一個大型的公園。

業界指難分開重置零售及批發

九龍果菜同業商會理事長張志祥於同一節目上指，果欄的商戶同時作零售及批發，通常利用凌晨時間作批發，而白天則會作零售，難將兩者分開。此外，他指果欄的貨品難搬上樓，難於大廈內運作。他認為新方案難解決現有問題之餘，亦擔心屆時會有一個新的市場出現。他指，商戶將於最快明日開會商討，其後會向市建局提出意見。

市建局非執行董事、民建聯立法會議員鄭泳舜則指歡迎新方案，認為區內市民對重建有訴求。而該區過往重建速度慢，他認為透過轉移地積比等方法可向發展商提供誘因，鼓勵他們在區內協助重建，可加快速度之餘，亦可解決資金問題。

不過，他建議市建局應考慮提供首置盤以外的公營房屋，包括與房委會合作推居屋，甚至將部份用地作過渡性房屋，以安置該區的劏房居民。