油旺變天｜逾九成居民冀原區安置　區議員倡保留新建單位供樓換樓

市建局早前向立法會提交研究報告，交代油尖旺重建方案建議，區議會亦將在本周二（30日）於大會討論。民主黨調查發現，逾9成受影響範圍內的居民，包括自住業主及租客，均表明冀於原區安置。油尖旺區議會副主席朱子洛建議，政府應牽頭要求發展商提供原區安置，例如在重建項目保留一定比例的安置單位，供受影響居民「樓換樓」；另建議市建局建造可負擔的資助單位，「唔好清一色起哂豪宅。」



市建局月前向立法會提交研究報告，交代油尖旺重建方案建議，油尖旺區議員包括朱子洛（右二）、何富榮（左二）等率頭的一項調查發現，逾9成受影響範圍內的居民，包括自住業主及租客，均表明冀於原區安置。（陳淑霞攝）

市建局在2017年開始展開油麻地、旺角地區規劃研究，經過4年時間，終在今年9月提交研究報告，建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點，包括在花墟徑附近興建大型水道公園；活化油麻地果欄成旅遊景點，興建多層大廈重置現時果欄的批發作業；活化旺角街市成為特色市集，並將部份範圍劃為「建議整合街道」發展，市建局日後亦可尋找合適地盤，以「港人首次置業」形式興建資助房屋。

油尖旺區議員包括朱子洛、何富榮等，率頭展開調查，並於今年10月15曰至11月13日以家訪形式，成功訪問343名油麻地一帶包括八文樓、果欄等的居民，了解他們對重建的初步看法。

市建局在2017年開始展開油麻地、旺角地區規劃研究，經過4年時間，終在今年9月提交研究報告。（資料圖片)

調查結果顯示，分別有92%及98%自住業主及租客均表明希望於油尖旺原區安置，其餘選址為九龍地區。43%業主盼可獲「樓換樓」方案賠償；42%業主則冀以「以7年樓齡的假設重置單位呎價x物業實用+相關費用津貼」；其餘則希望繼續自住，不接受任何方案。

另外，自住業主及非自住業主維修工程態度不一，調查結果顯示，倘市建局於區內重建，傾向只維修必要部分的自住業主及非自住業主，分別佔43%及62%；表示不積極參與維修則各佔38%及19%。

倡市建局建「簡約樓」 予市民可負擔價格購買

有份參與調查的油尖旺前區議員朱慧芳指，區內有不少長者獨居，他們已居住社區多年，遷往其他地區未必適應，期望港府考慮他們的困難，以原區安置為首選。油尖旺區議會副主席朱子洛則補充稱，不少居民擔心私人發展商參與重建收購舊樓時，未能得到適切安置，尢其是少數族裔、長者等弱勢群組，環境適應力比一般市民為低，亦未必可負擔重建項目住宅樓價，建議政府牽頭要求發展商提供原區安置，例如在重建項目保留一定比例的安置單位，供居民「樓換樓」，並建議市建局建造「簡約樓」，以資助形式出售予受影響居民，「必須係可負擔，唔好清一色起哂豪宅。」他又表示，區內有不少劏房戶，當局亦應提供援助及過渡安排。

民主黨項目主任周健朗則指，大部份受訪者不知悉油尖旺重建規劃，「做家訪嘅時候，10個有9個都唔知道。」他提到，受訪者對重建持開放態度，但擔心安置問題，他又提到，發現有受訪長者居於危樓，「與其用四年時間閉門造車研究，不如多啲落區，諗吓點樣解決眼前問題。」