油麻地熟食巿場年底關閉　22元魚蛋粉成絕響　檔主：返去食穀種

食環署轄下的熟食市場提供平價食物予不少基層，近年卻相繼被被淘汰。位於油麻地的新填地街熟食小販市場，亦被指空置率高企而計劃在2022年第四季永久關閉。據知，食環署在區議會上表示所有檔主都對安排反應正面，惟記者日前到場時，已有一半檔主表示不接受關閉熟食市場安排，直指食環示意搬遷的新熟食市場空間不足，即使獲得調遷場地難以容納他們。當區區議員則表示，署方給予的通知期過於倉猝，認為應給予兩到三年時間，讓檔主緩衝過渡。



新填地街熟食小販市場的原址於1976年落成。（呂諾君攝）

食環署以空置率高企為由宣布關閉

根據食環署資料，現時全港的熟食小販市場只剩七個，包括海防道臨時熟食小販市場、新填地街熟食小販市場、吳松街臨時熟食小販市場、勵業街熟食小販市場、葵榮路熟食小販市場等。其中海防道臨時熟食小販市場在前年十月完成翻新、吳松街臨時熟食小販市場亦於去年三月以圓桶形的外觀重新開放。

至於新填地街熟食小販市場，其原址於1976年落成，及後地政總署在1981年批出毗鄰的空置地皮，並在1983年完成擴充工程，地址則更新為新填地街31-39號，總佔地約 350平方米。現時熟食小販市場內有11個熟食小販攤位、有4名持牌熟食小販在內營業，空置率為64%；審計署在2015年的報告曾表示，認為繼續營運新填地街熟食市場未能合符成本效益，建議食環署整合鄰近的熟食市場。

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第二代檔主冀提供兩至三年緩衝期

早前食環署向油尖旺區議會提交文件，計劃將新填地街熟食市場永久關閉，將不會與現有四位持牌人於2022年中到期的牌照續牌，只會按月發出臨時小販牌至2022年第四季，而食環署將與小販商討離場安排，提出方案讓小販交回牌照領取特惠金，亦會視乎情況安排小販遷至海防道臨時熟食小販市場或吳松街臨時熟食小販市場，並將提供一筆過搬遷津貼。日前（4日）食環署在區議會上回應議員提問時指，與4名受影響的小販溝通時其對調遷到其他熟食市場的反應皆為正面，更稱他們「對新的環境有一定期望」、甚至「 比原定時間更早想去搬」。

然而，檔主似乎對此有相反意見。自1976年進駐至今、為第二代檔主的楊小姐指，由媽媽開始經營至今，對檔口有很深感情，「客人對我哋又好，見住啲熟客有仔又有孫。」她指，如需搬遷機器、廚房用具等要「好大工程」，又指鄰近的熟食市場已很爆滿，位置不足同時「冇可能用返咁多伙記」。「當然想保留，講真年紀又大做得幾耐......我哋都唔要求太耐，希望有2至3年過渡期啦。」她指，現時不知政府將有何賠償，但坦言至少需要「畀返筆錢」予店內五名員工遣散。

新熟食巿場空間較舊址少一半

另一名檔主陳小姐亦指，現時正值生意最差的時期，一向做街坊生意有很多回憶，市場在此時候宣布關閉，她也只能「返去食穀種 」。環顧她的店內，售賣的是「22蚊魚蛋粉」、「30蚊牛腩飯」等經濟實惠的食物，其他店舖食物的售價亦比一般食肆便宜；假如市場關閉而檔主最後只能離開，這些基層飯堂就會成為絕響。

記者亦曾到已翻新的吳松街臨時熟食小販市場視察，據了解，現時場內有六個空置檔位，但因其採圓形如「pizza」般的設計，每個檔位的面積甚小，廚房位置目測只約80呎，有該處的檔主形容，相比舊式設計現時的檔口面積少了一半。而現場所見，店舖需用空置的檔口擺放存貨，枱櫈的數目和空間也是不多。

油尖旺區議員何富榮指，不少街坊和檔主的主流意見並非如食環署所說般，反而都是想保留熟食市場。（呂諾君攝）

區議員斥食環署扭曲檔主保留原意

油尖旺區議員何富榮指，不少街坊和檔主的主流意見都是想保留熟食市場，希望有聚腳點之餘也「有啲平飯食」，惟區議會上食環署扭曲檔主意願，很不合理。他又指，署方不論是通知區議員還是檔主時間都較趕急，認為即使最終還是決定關閉市場，不論是調遷還是撤離，署方都應給予檔主充足的時間緩衝過渡。