殘酷虐鴿│大圍老翁持尖石五度掟向野鴿群　街坊勸阻反被恐嚇

虐殺野鴿事件近日層出不窮。除了大埔富亨邨一連兩日出現大量野鴿屍體外，昨日（5日）大圍亦懷疑發生掟鴿事件，一名長者疑因不滿野鴿排泄物影響衞生，手持碎石五度掟向野鴿，並和現場拍攝及出言阻止的街坊口角。

有區議員形容，人類是有智慧的生物，應想辦法解決問題，而非以殺害方式傷害動物，因做法會影響生態平衡，並指相信野鴿所引致的問題主要與衞生有關，認為房署能協助加強清潔，以及呼籲市民不要擅自餵鴿，便可以改善問題。



根據facebook群組顯徑連隆_社區關注的一條影片可見，一名老翁手持手掌大的尖石大力掟向野鴿群，野鴿聞聲群起飛走，惟涉事長者並未停止掟石行為，隨即拾回尖石再掟向鴿群。有街坊見狀出言勸止，但涉事人士無視旁人說話，繼續以尖石掟向野鴿群。其後，老翁向街坊指野鴿經常在該處排便，影響衞生，然後再次以尖石掟向野鴿。

疑因野鴿引起衞生問題而掟石

拍攝影片者見狀，便與旁邊的街坊表示會報警處理，又指出涉事老翁並非第一次作出傷害野鴿行為。老翁續解釋指，野鴿在附近排洩，令途人經常踩到鴿糞。期間老翁更情緒越發激動，並向勸說街坊稱：「你驚唔驚我掟埋你！」街坊則反指：「你以後唔好整啲白鴿」。雙方一度口角，老翁不斷對街坊出言辱罵，街坊則不停重覆指，白鴿只是在附近生活，並無妨礙人類。

沙田區議員麥潤培形容，對任何人傷害野鴿的做法不會原諒，他指區內並沒發生過虐鴿事件，但他曾目睹有人手持氣槍射向雀鳥，經出言制止後，涉事者便逃去。麥潤培表示，理解野鴿的存在或會影響市民生活，但人與動物也是生活在同一個社區，亦需要尊重牠們。他形容人類是有智慧的生物，應想辦法解決問題，而非以殺害方式傷害動物，因做法會影響生態平衡。麥潤培相信，野鴿所引致的問題主要與衞生有關，認為房署能協助加強清潔，以及呼籲市民不要擅自餵鴿，便可以改善問題。

由於大埔近日亦發生大量野鴿死亡事件，令人擔心有狂徒故意虐殺野鴿。大埔區議員何偉霖形容，區內以往從未發生過類似事件，他昨日到現場查看，形容野鴿疑似有中毒跡象，今日稍後亦會再度到現場巡視。他譴責狂徒以毒殺害動物，令牠們充滿痛苦地死去，殘餘毒物亦有機會波及其他社區動物，非常危險。

區議員促加強絕育及執法

何偉霖呼籲，市民不應傷害及餵飼任何野生動物，「唔愛佢哋，亦唔好傷害佢哋」。他指，擅自餵飼任何野生動物，除了會令牠們的繁殖數量變多，或造成滋擾外，亦容易令不喜歡野生動物的市民因滋擾而傷害牠們，造成惡性循環。為了從根源解決問題，何偉霖建議當局加強力度及資源，以較人道的方式處理問題，例如加快為野生動物進行絕育，以及擴大禁餵飼的範圍，並加強執法禁止市民餵飼牠們。

何偉霖表示，香港的友善動物政策落後，現時雖然有《防止殘酷對待動物》保護動物免受傷害，惟條例罰則過低，不具阻嚇性，形同虛設，「如果知道有後果，咪唔會繼續去做」，他促請當局應考慮涉事者的蓄意性及事件的嚴重性作量刑標準。

殘酷對待動物屬嚴重罪行，據《防止殘酷對待動物條例》，包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類、兩棲類、魚類、有脊椎及無脊椎類動物，最高刑罰為20萬港元及監禁3年。

大埔富亨邨一連兩日發現大量野鴿屍體

