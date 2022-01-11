主教山配水庫僅上午辦導賞團惹不滿　區議員：專業團體未獲邀參加

深水埗主教山配水庫去年開始有限度開放予市民參觀，惟日前（9日）政府宣布，因應疫情發展，該處需暫停以導賞團形式開放。深水埗區議會今日（11日）亦有就主教山有關保育及社區參與工作方面作出討論。其中水務署代表稱，本來已在探討自助導賞形式和提升限聚令人數上限的可能性，惟上周疫情突趨嚴重，需再待新安排；有區議員則提到，一些在主教山事件上貢獻良多的民間團體和學者至今未能實地參觀該處，希望水務署能主動和盡快與他們聯絡。



導賞團暫停辦 改虛擬導覽

由水務署主辦、深水埗主教山配水庫免費導賞團自開始後可謂「一票難求」，而導賞團近日因疫情需要暫時停辦，市民可透過水務署的360度虛擬導覽，而就配水庫的長遠保育和活化方案，政府只表示「當局會研究」。在今日舉行的深水埗區議會會議中，多名區議員包括袁海文、伍月蘭、覃德誠、李庭豐作出提問，包括是否會增加導賞團人數及調整導賞團的安排、會否撥出部份時段讓公眾人士或民間組織舉辦導賞團、有否就導賞團的內容諮詢民間組織和社區人士等等。

水務署總工程師何禮華出席會議時表示，導賞團由去年12月開始舉辦，署方本來已開始探討讓市民以自助形式導賞、以至與政府商討提升限聚令人數上限的可能性，本來已有初步答案，惟因上周疫情而有新變化，到現時未有確實的新安排。何又指，署方將積極跟進和檢視不同的可行方案，又指現時的導賞團已吸納了文物保育專員辦事處及古蹟辦的意見，同時已為古諮會、保育歷史建築諮詢委員會、香港建築師學會、水務諮詢委員會及主教山關注組等安排了導賞團，並歡迎各界人士就導賞團內容等提出意見。

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深水埗區議員李庭豐指出，不少專業團體在主教山事件上有提供意見以供署方檢視，貢獻良多；袁海文亦指出，一些團體如長春社、全民保育行動等至今未獲邀請參加導賞團；伍月蘭則認為，水務署的回應不夠實質，希望署方未來就主教山保育等有長遠方案時，也能到區議會上告知和諮詢，同時促請署方多接納地區團體的意見，才夠「落地」和實在。

深水埗區議會主席覃德誠總結時指出，有街坊反映主教山的導賞團只在上午舉行，質疑每天下午都不作開放、會否窒礙了市民參觀的權利。他又指，希望署方能安排區議會工作小組和民間專業團體參觀主教山，希望從實地欣賞中找到多些人文元素予政府參考。此外，覃提到現時民政處收回區議會撥款的權力，現時區議會未能處理任何撥款，只能提出建議，認為情況很不理想。