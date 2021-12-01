主教山配水庫｜導賞團甫開放預約已滿額　未來兩個月已無法參加

曾捲入清拆風波、並於今年3月被古諮會確立為一級歷史建築的深水埗主教山配水庫，將免費開放予公眾參觀。水務署早前宣布，將於本月15日起舉辦「前深水埗配水庫導賞團」，暫定至明年6月14日，為期半年。

預約系統今(1日)早上9時起開放登記。不過，記者於早上10時許登入所見，未來兩個月的個人申請時段已未能揀選，相信已全數爆滿；至於團體申請則仍然有位。



水務署宣布於本月15日起舉辦「前深水埗配水庫導賞團」，開放一級歷史建築的深水埗主教山配水庫予公眾免費參觀，暫定至明年6月14日，為期半年。(水務署網站截圖)

「前深水埗配水庫導賞團」未來兩個月的參觀時段已經全數爆滿，所有適用日子均未能選取。(水務署網站截圖)

「前深水埗配水庫導賞團」將於本月15日起，開放至明年6月14日。導賞團分為個人及團體申請，前者逢周一至日均有開團；後者則僅限星期一至五下午3時半至5時，兩者均是公眾假期不開團。



每團導賞團的參觀人數連同前線工作人員包括導遊及導遊助理在內，將不多於14人，每月暫定參觀人數上限為1,000人。水務署亦表明，所有導賞團參加者須全程隨身攜帶已安裝「安心出行」流動應用程式的智能手機，並在進入所有已展示特定二維碼的場所（包括景點）時，掃描二維碼以作紀錄。12歲以下並由成人陪同和65歲或以上的人士，以及使用「安心出行」有困難的殘疾人士則屬例外，惟他們必須填寫表格登記，並須於登記時按工作人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，工作人員亦會致電核實聯絡電話。

+ 20

預約系統今日早上開放申請，並會顯示導賞團約兩個月的參觀時段及接受預約，並會於每月的首個工作日上午九時更新。



記者上午10時許登入所見，在個人申請「參觀日期」一欄已無日子可供選取，相信未來兩個月的參觀時段已經全數爆滿；至於團體預約方面，則仍未滿額。值得注意的是，團體預約以先到先得方式辦理，下月起的預約日子則需透過政府一站通提交申請。

每節導賞團歷時90分鐘，內容包括參觀配水庫的內、外設計和建築結構，以及了解九龍食水供應系統發展歷史等，參加者可親身欣賞這座歷史建築。水務署表示已完成配水庫臨時加固和整理工作，當中包括為保護配水庫的外露部分免被風化侵蝕而裝設的玻璃天窗，以及為導賞團而設的改善工程，如內部照明、通風和消防設備、架高地台通道、便利進出設施，以及綠化配水庫上蓋地面等，以確保安全。

深水埗主教山配水庫古羅馬式建築去年底險被清拆，經民間及街坊極力爭取，加上內部曝光後，終獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。港府隨後宣布，打算活化配水庫建築，並讓公眾有限度參觀。