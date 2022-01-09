深水埗主教山配水庫去年開始有限度開始予市民參觀，發展局局長黃偉綸今日在網誌撰文表示，因應疫情發展，配水庫已暫停開放，導賞團亦暫時停辦，但市民仍可透過水務署的360度虛擬導覽，認識配水庫的歷史和特色。至於配水庫的長遠保育和活化方案，他指，當局會研究務求讓市民大眾可以享用到這個地方。



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發展局：配水庫已臨時加固保持結構穩定

深水埗主教山配水庫是一級歷史建築，黃偉綸在網誌指，為保持配水庫設施結構穩定，水務署向古物古蹟辦事處就文物保育方面尋求意見後，進行了多項臨時加固和整理工程，包括為頂部有潛在鬆脫可能的混凝土板塊、磚拱和其他有潛在危險的結構部分安裝臨時支架；在拱頂有裂縫的地方安裝儀器，監察裂縫的情況；裝設玻璃天窗，保護外露部分免被風化侵蝕，更可引入自然光和鮮風。

另外，為配合舉辦導賞團，水務署亦進行多項改善工程，如內部照明、通風和消防設備、架高地台通道、便利進出設施、綠化配水庫上蓋地面等。