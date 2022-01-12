安心出行隱藏功能防止忘記「離開場所」　專家：助提高紀錄準確性

安心出行應用程式自推出後，至今仍有不少市民離開表列處所後，時常忘記實時在應用程式內按下「離開」，出現出行紀錄不準確的情況。若該場所在用家不在的時段，曾有確診者到訪，便會提醒用家需要強制檢測，造成混亂。有專家指，現時不少市民均不知安心出行有自訂離開時間功能，認為當局可改善應用程式介面令其更清晰，以及加上提示功能，讓市民能更方便及準確地透過程式記錄出行紀錄。



市民使用安心出行應用程式時，掃瞄二維碼後，右下角便會有一個「變更」的選項，按下後便可自設自動離開時間，選項包括1小時、2小時、3小時及4小時。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，該功能需要掃瞄二維碼後才會出現，但由於不顯眼，大部分用家並不發覺可以自訂離開時間。他認為，這個選項可減少市民忘記按下離開場所的機會，「例如去食飯，就可以撳定一個鐘後自動離開」。

「4小時自動離開」功能使用方法：



方保僑建議政府應優化安心出行應用程式介面，例如更清晰顯示「自訂離開」功能，讓市民一目了然，應用程式亦應加上提示功能，例如在市民設定離開時間的5分鐘前，詢問他們是否需要延長時間或是否已離開場所，增加應用程式出行紀錄的準確性，減少發生因「時空交錯」而需要強制檢測及隔離的情況。

學生范小姐表示，自己進出場所時，經常忘記按下離開鍵。當《香港01》記者示範有自訂離開時間功能後，她才知道有這個「隱藏功能」，「我每次都係4個鐘之後，佢自動離開」。范小姐認為自訂功能方便用家記錄更準確的時間，「因為有時真係唔記得咗撳離開，但我又唔係喺嗰到逗留得好耐，可能十幾分鐘咁，有呢個功能嘅話，就算唔記得撳離開都好，起碼佢知我離開嘅時間大概係幾時」。另一名市民黃先生同樣表示，自己時常忘記按下離開鍵，當得悉有自訂離開時間功能後，亦認為十分方便，「通當食飯都係留一個鐘左右，唔使手動撳離開，幾方便」。