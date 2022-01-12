Omicron｜屯門多處納強檢　林緯遜：大規模強檢助識別潛在患者

屯門東亞大藥房一家四口同染疫，其中父親於發病後，仍然在藥房工作；另外，由於有不少患者均居於屯門，包括於竹篙灣檢疫中心任保安的51歲女士。政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，居民需接受強制檢測。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（12日）於港台節目表示，相信強制檢測有助識別潛在的隱形患者，尤其現時排隊檢測的人士，多數是較年輕市民，會外出工作，風險相對地高；而且6次檢測的安全系數較高。他又認為，於竹篙灣檢疫中心工作的女保安，較大機會於竹篙灣感染，因為除了飛沫，亦可能經間接接觸感染。



▼1月12日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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林緯遜今早於港台節目《千禧年代》表示，當局將屯門多處納入強檢公告的做法合理，認為區內的確有可能仍有潛在患者，此舉有助盡快識別相關人士。他又稱，現時排隊輪候檢測的，主要是較年輕市民，或掌握社區資訊人士，需要外出工作，風險較高。反而毋須檢測的，相信是較少出門的居民，或者是長者，他們的感染風險相對較低。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

對於現時屯門相關個案的傳播風險，林表示，之前部份市民或未妥善佩戴口罩，令其功效大減，假如有感染者咳嗽，就會有風險。他又指，初確診的藥房少東於潛伏期曾乘校巴上學，有機會在社區傳播病毒，有相當風險。

竹篙灣檢疫中心女保安或因間接接觸受感染

至於竹篙灣檢疫中心的51歲女保安亦告染疫，林緯遜認為，女保安較大機會於工作期間受感染，因除了飛沫，亦可能因間接接觸受感染，相信病毒基因分析有助了解其感染源頭。

問到居民要接受6次檢測的必要性，林緯遜表示，Omicron病毒的病發中位日數為3天，但亦有個案是3日後才發病，認為檢測6次的安全系數較高。他又建議，由於屯門區的檢測人數眾多，市民如跨區工作，可預約其他地區的檢測中心。

▼1月11日，屯門檢測站晚上排長龍▼



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屯門區議員黃虹銘在同一節目表示，昨日的檢測安排混亂，本身已天氣寒冷，部份市民更需要排隊4時才能接受檢測。他認為，6次檢測的是次數過多，不少市民都需上班，期望政府會有更便利的安排。