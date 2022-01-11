議員向林鄭發聯署信　要求安心出行實名制及與健康碼互認

變種Omicorn病情爆發，15名立法會議員向特首林鄭月娥發出聯署信，提出推動「安心出行」實名制、建立中央數據庫，以及與「智方便」、「香港健康碼」的數碼身份認證互通。



市民進入公共場所及持牌食肆，必須使用安心出行應用程式。（資料圖片）

認為可在2月底與疫苗氣泡一定推出

包括何君堯、謝偉俊、周文港、林智遠、林筱魯、邱達根、鄧飛、劉智鵬、嚴剛、實政圓桌田北辰，新民黨容海恩、李梓敬、陳家珮、黎棟國以及香港新方向張欣宇，向林鄭月娥發出聯署信。信中指「安心出行」實名制完全可行，更提出可配合2月底「疫苗氣泡」一同推出，又建議將「安心出行」、「智方便」和「香港健康碼」的數碼身份認證互通。

至於有市民未持有數碼身份認證，信件認為可採用類似「香港健康碼」的方式，為「安心出行」實名登記，並連結個人身份、手機號碼、接種疫苗等資料。

倡安心出行增設定位功能

此外，聯署信建議「安心出行」增設定位功能，令程式可自動記錄行蹤，並設中央數據據庫，實時自動上載「安心出行」的行程紀錄。此外，信件提出可加入「香港健康碼」的顏色提示功能，必要時規定表列處所拒絕持有「黃碼」或「紅碼」的人士進入，並向當局通報。

有長者不懂得使用安心出行，聯署信建議政府為他們登記，並派發實體二維碼。（資料圖片）

政府強制進入指定地點需要使用「安心出行」的時候，有市民表示不懂得使用。針對此情況，信件建議向行動不便或並非普遍使用智能電話的長者及兒童，派發印刷版的二維碼。此類人士可到指定地點以身份證明文件及相片登記一張個人二維碼，以後出入指定處所時，由該處所人員以「安心出行企業版」掃瞄該人的二維碼，從而記錄行蹤。

向密切接觸者家人及機組人員 派智能手帶監察行蹤

聯署信還有其他建議，包括向密切接觸者的家居接觸者，派發有追蹤功能的智能手帶，並進行4天家居隔離。至於空運方面，他們明白政府豁免貨機機組人員的理由是維持進出口的貨運正常，但認為應該實施更嚴格措施，包括在住所進行自我醫學監察的機組人員，必須佩帶電子手環追蹤行蹤，以確保不會外出。