劏房兒童專用傢俬8月面世　採可拆式設計　料2,000名基層受惠

劏房議題向來備受關注，據劏房租務管制研究工作小組於2020年的調查指出，本港逾22萬人正居於劏房。疫情下，孩子留在家中的時間增多，停課期間家中同時是上課學習的地點。為了改善劏房兒童的生活及學習環境，置地公司「家基金」與香港理工大學合作，研究一套可拆、可摺、可移動及可持續使用的傢俬，方便在狹窄的家居環境中使用。



這一套專為劏房兒童研發的傢俬，由香港理工大學賽馬會社會創新設計院、設計學院、生物醫學工程系及眼科視光學校院合作設計，並由置地公司「家基金」資助進行。傢俬設計歷時一年半，成品包括書枱、座椅、凳子、腳踏、閱讀板、坐墊和枱燈，均是以符合兒童人體工學及居所環境方向研究設計。

香港理工大學賽馬會社會創新設計院空間項目經理李雅筠表示，小朋友很多時間都在家中活動，卻未必能一個屬於自己的獨立空間，玩樂及學習的地方都同在一處。李雅筠認為這個情況並不理想，以學習為例，劏房兒童普遍沒有固定的書枱，在一個不適合的地方學習，會影響他們的坐姿及視力。

為了設計出切合劏房環境的傢俬，李雅筠與一眾設計團隊努力了解劏房的格局。然而，疫情卻限制他們進出劏房實地了解。所幸的是，團隊最終透過模型模擬出不同的劏房格局，經多次測試下，成功設計出該套傢俬。現時傢俬進入生產階段，與廠商磨合及調整後，首階段料可在今年8月面世，估計2,000名基層兒童受惠。李雅筠透露，這套傢俬預計預料售價約1,200元，但她相信日後若大規模生產，售價可更低，令基層家庭能夠負擔。

每部分均可獨立使用

香港理工大學設計學院助理教授Tulio Maximo表示，基於劏房的空間有限，傢俬必須要可分拆及便於移動，方便用家在劏房內不同的情景使用。Tulio Maximo提到，這次設計的每一件傢俬都能分開使用，不會局限於單一功能，例如座椅拆卸後，可在床或地上個別使用，椅子下的支架亦能變成另一張凳子。雖然書枱預設一人使用，但劏房家庭或會有兩個兒童或家長亦需同用書枱，故在枱上加上可拆卸隔板，把一個位置變成兩個分隔的空間，供兩人同時使用。而考慮到小朋友的健康，如其坐姿及視力，傢俬亦設有枱燈、可調整角度閱讀板及可調較高度的腳踏，保護孩子的眼睛及骨骼脊椎健康發展，不同年齡的學童亦適用。

置地公司高級企業社會責任經理胡玉怡表示，「家基金」自成立起，一直致力協助解決香港房屋相關的社會問題，是次研發專為劏房兒童的傢俬便是其中一個項目。胡玉怡提到，劏房兒童面對不同的學習障礙，更會影響他們的身、心健康，故希望從硬件上幫助他們。透過與香港理工大學合作，能集結不同範疇的專業人士，協助研究出一套適合他們使用的傢俬。

置地公司高級企業社會責任經理胡玉怡表示，「家基金」自成立起，一直致力協助解決香港房屋相關的社會問題，是次研發專為劏房兒童的傢俬便是其中一個項目。（曾鳳婷攝）

除了設計傢俬外，胡玉怡指，現時「家基金」正與香港明愛合作，為面臨急切住宿需要如受火災、健康、家庭矛盾及精神困擾等的低收入家庭提供短期居所。計劃可為至少100人提供總數超過3,000天的住宿。「家基金」亦正協助基督教正生書院作翻新工程，改善學生的居住環境，工程料在今年第二季度末完工。

置地公司「家基金」於2020年11月成立，旨在幫助年輕一代改善生活環境及質素，提升低收入家庭的社會向上流動性，現時已投放逾5,000萬元進行相關項目。