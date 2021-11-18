置地公司「家基金」一年投放5000萬　助劏房青年及殘疾年輕人

成立一年的置地公司「家基金」，已撥出5,000萬元與超過60家非政府機構合作推動不同計劃，佔初步投放金額的一半，期內幫助1,000名居住劏房的青年及其家庭，推出長期的教育項目，爭取達成讓超過1,400名香港年輕人受惠的目標進發，又幫助61位殘疾或有特殊需要的年輕人參與就業技能培訓計劃，並與28家僱主所提供的43個職位進行銜接工作。置地公司宣佈將「家基金」擴展至中國內地，拓展受助市場。



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「家基金」於2020年11月成立，置地公司初步投放1億港元，目的是幫助年輕一代釋放潛力，打造更多元開放、兼容並蓄社會的願景，以提升低收入家庭的社會流動性，藉此協助解決長期深層次的社會經濟議題。

一年來家基金推動不少計劃，其中支援受房屋問題困擾的家庭方面，與香港社會服務聯會達成合作，與27家非政府機構，為1,000名居住劏房的青年及其家庭提供支援服務，得以服務油尖旺及深水埗區的劏房住戶。至於推動青年發展，為加強對年輕人的支援，「家基金」於過去一年與六家非政府機構合作；並推出長期的教育項目，目標讓超過1,400名香港年輕人受惠，更曾在疫情間向合作機構陳校長免費補習天地捐贈300部平版電腦。

置地公司高級企業社會責任經理胡玉怡表示，有賴於非政府機構合作夥伴、公司員工、租戶以及業務合作夥伴的支持和積極參與，令家基金可對社會作出更大貢獻。置地會不時審視需要投放新的資金到「家基金」。